Альтман: играть не на результат – неспортивно, будем стараться его добиться

Главный тренер сборной Молдовы заявил, что у команды есть резерв, чтобы улучшить некоторые показатели.

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Сборная Молдовы намерена добиться положительного результата в домашнем матче против Турции в рамках отбора на Евро-2020. Об этом заявил в понедельник на предматчевой пресс-конференции главный тренер национальной команды Семен Альтман.

Поединок отборочного раунда к чемпионату Европы между сборными Молдовы и Турции пройдет 10 сентября на кишиневском стадионе "Зимбру". Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

"Мы прекрасно понимаем, что болельщики заждались... Играть не на результат – неспортивные дела, все будет построено ради его достижения. Но игра покажет, добьемся мы его или нет… Во всех сборных работал на результат, олимпийский принцип участия меня не устраивает. Мы будем пытаться делать все возможное, чтобы идти к достижению положительного итога", - заявил Альтман.

Кроме того, специалист добавил, что знаком с тем, как работает главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш.

"Мы знаем направление этого тренера. Мы тщательно изучаем соперника и попробуем противопоставить этой команде наши действия", - заявил Альтман.

В предыдущей официальной сентябрьской встрече сборная Молдовы на выезде крупно проиграла Исландии - 0:3. Несмотря на это, как заявил наставник команды, в сборной сейчас нормальная рабочая обстановка.

"Первостепенная задача – создать атмосферу, поэтому строго слежу за этим. Понимаю, что климат внутри коллектива играет большое значение в дальнейшем прогрессе", - пояснил Альтман.

Тренерский штаб, по его словам, в настоящее время стремится "перестроить игру на современный лад".

"Прессинг на чужой половине поля в матче с Исландией носил эпизодический характер. Мы только стремимся наладить игровые взаимодействия, которые должны быть. Думаю, что у нас есть резерв, чтобы улучшить некоторые показатели. С каждой игрой мы постараемся улучшать эти действия. Игра должна быть сбалансированной во всех фазах – в обороне, в атаке, в переходах. Над этим мы работаем", - добавил Альтман.

Наставник команды не стал называть слабые стороны будущего соперника, пожелав оставить в секрете некоторые тренерские наработки.

"Мы изучаем соперника. Сейчас говорить о слабых местах соперника неэтично, во-вторых, это наши внутренние дела. Главное – выполнить на поле ту установку, которая будет дана футболистам", - пояснил специалист.

Также главный тренер сообщил, что на поле выйдет иной состав футболистов по сравнению с тем, что был в Исландии.

"Ротация неизбежна, тем более у нас пропускают матч футболисты по перебору желтых карточек. В каком виде это будет? Пока не такая длинная скамейка, поэтому все будет зависеть от нашего кадрового потенциала", - пояснил Альтман.

При этом он добавил, что "все, кто выйдут на футбольное поле, будут готовы к игре".

"Футбол не может быть атакующим или оборонительным. Он может быть гармоничным, то есть все должно сочетаться. Другой вопрос – как это получается, что дает сделать соперник. Без атакующих действий оборонительные обречены. Постараемся сбалансировать игру в двух направлениях", - заключил специалист.

После пяти встреч в группе "Н" молдавская команда располагается на пятой позиции, одержав всего одну победу над сборной Андорры (3 балла). Три команды набрали по 12 баллов – Франция, Турция и Исландия, 6 очков в активе албанцев, а замыкает турнирную таблицу сборная Андорры (0 баллов).

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