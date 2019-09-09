Как написать хорошее о молдавском футболе

В общем никак. Скорее всего, получишь порцию словесных плевков от футбольных спецов. Разорвут на куски нервные болельщики и злющие тролли на футбольных сайтах. Доброе слово, и то, шепотом на ушко, можно заслужить разве что от Молдавской федерации футбола.

Можно, конечно, написать о грядущем… Например, нагадать положительный исход очередного матча молдавской сборной с Турцией. Давит, однако, горькое воспоминание о прошлой встрече в Эскишехирe, которую продули с минимальным для нас счётом… 0:4.

Правда, тогда был другой тренер. Теперь же - знакомый нам всем по «Зимбру» Семён Альтман. У него тоже первый блин в Рейкьявике вышел комом…

Но у Альтмана алиби, то есть оправдание. Играет подобранным до него составом, попалась, да ещё на выезде, настоящая команда здоровенных и наглых викингов.

Исландия в мировом рейтинге 36-я, а мы лишь 171-е. Потом, надо заметить, Альтмана назвали временным главным тренером, почему-то. На врио можно и обидеться, а можно и списать отрицательный результат.

Кстати, про проигранный (0:3) субботний матч в Рейкьявике молдавский тренер сказал, что у него нет претензий к игрокам. Вы то же самое сказали бы друзьям, с которыми на второй день идти на охоту, хотя в первый настреляли с гулькин нос, и, слава богу – обошлось! – вас не продырявили. Но футбольные спецы отдали должное некоторым нашим игрокам, которые каждый второй пас отдавали чужим или прогуливались по штрафной, в то время как исландцы падали на наш чердак, как рязанские десантники.

Во время одного такого штурма, наш защитник Мудрак направил мяч в свои ворота, чем заслужил, как отметили комментаторы, верный вызов в сборную… Исландии. Один из вышеназванных спецов Александру Греку не воздержался и назвал по имени одного из этих с ленцой гуляющих по полю брани. Им оказался полузащитник Карп. В отсутствии отдачи обвинили, однако, не его, а сотрудника федерации футбола, который случайно оказался то ли его дядей, то ли родным отцом.

Можно ли в том же составе сыграть вничью или победить Турцию? Начнём с того, что другую команду за два дня не собрать. Что должен сделать Альтман, чтобы наши ребята не робели и играли футбол, хотя бы - как первые десять минут в матче с Исландией? И вообще, умеем ли мы, молдаване, играть футбол?

Да, конечно, умеем. И мы не раз доказывали это, не только в начале 90-х, когда никого не боялись, потому что были ещё советскими, но и позже, когда сыграли вничью с Голландией и Турцией и когда с крупным счетом обыграли на выезде черногорцев. И теперь мы умеем играть в футбол, но каждый по отдельности.

Почему же мы не умеем играть в командный футбол?

Боюсь, этот вопрос не к Альтману. Этот вопрос ко всем нам, болельщикам, и к остальным молдавским гражданам, которые, даже если не любят футбол, не преминут бросить при случае незаслуженный укор в сторону сборной.

А вы… купили билет на матч вашей городской команды, остановили хулигана, ломающего футбольные ворота, или городского чиновника, уничтожающего бульдозером детскую спортплощадку? А почему вы не голосовали за превращение пастбища с одной козой в сельский стадион?

Не спрашивайте, что сделала для вас национальная команда, спросите, что сделали для сборной Молдовы вы!

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