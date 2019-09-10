Размеры поражения и степень удручения: Молдова проиграла Турции 0-4

На послевкусие от матча влияют как финальные цифры на табло, так и самоотдача игроков, наличие или отсутствие проблесков скоростной коллективной игры.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Вратарь нашей сборной Алексей Кошелев был абсолютно прав, сказав то,о чем, наверняка говорилось и в тренировочном лагере команды: "Турции можно противопоставить слаженные командные действия". Четкое взаимодействие, однако, не достигается за одну неделю, но при должном отношении по этому пути можно существенно продвинуться.

Может это и субъективное мнение, но сборная Молдовы временами выглядела более организованной, чем в матче с Исландией, проигранном 0-3.

Да, дома и стены помогают, но, так или иначе, более трети матча подопечные Семена Альтмана сыграли на кураже.

Атаки развивались с быстрой распасовкой, вот только удары шли мимо створа.

Защита стойко отбивалась от наскоков гостей, Кошелев вытащил два сложных мяча. Но затем наступила 37 минута - зевок линии обороны, неосмотрительный выход голкипера - и счет не в наше пользу.

© Sputnik / Miroslav Rotari Сборная Турции атакует

Второй гол пришел после стандарта.

И тут наступил момент истины: хватит ли у наших ребят спортивной злости, а заодно мастерства и удачи, чтобы искать счастье у чужих ворот. Хотя бы размочить счет, покончить с неурожаем голов.

Не хватило. Наоборот, пропустили еще два раза. Под занавес - при полном впечатлении, что воли к сопротивлению не осталось.

Альтман, после прихода к рулю сборной, пока имеет "в потофолио" два поражения с общим счетом 0-7. Кредит доверия он не исчерпал, но игра в гостях с Андоррой может стать, и для него и для команды, во многом поворотной. Проигрыш этому футбольному карлику, буде он случится, очень многое расставит по своим местам.

И тогда можно будет делать выводы - о том подъемный ли наш воз в принципе и есть ли кто-то, кому по силам сдвинуть его с места.

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