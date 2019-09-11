Букса: опыт помог выиграть первый бой на ЧМ, дальше буду выступать лучше

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Молдавский боксер Дорин Бука считает, что ему не удалось провести на максимальном уровне первый поединок на мировом первенстве, которое проходит с 8 по 21 сентября в Екатеринбурге. Об этом спортсмен заявил РИА Новости.
Отечественный спортсмен в среду в весе до 57 килограммов победил соперника из Конго Нкоси Натана Лунату.
"Первый бой турнира, как всегда не удается провести как самый лучший. Я постарался боксировать на хорошем уровне и выиграл. Но и соперник у меня был неплохой. Думаю, что свой следующий поединок я проведу намного лучше и смогу одержать более убедительную победу", - сказал Букса.
По мнению спортсмена, опыт участия в международных стартах позволил ему добиться успеха в стартовой встрече.
"Я действовал более технично, чем мой оппонент. Думаю, это стало следствием того, что я много раз выступал на серьезных турнирах. И был победителем первенства Европы среди спортсменов до 18 лет. А на Европейских играх я занял девятое место", - заключил боксер.
На мировом первенстве разыгрываются восемь комплектов наград.
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