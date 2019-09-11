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Нкоси Натан Луната (Конго) и Дорин Букса (Молдова) на ЧМ по боксу

Букса: опыт помог выиграть первый бой на ЧМ, дальше буду выступать лучше

© Sputnik / Павел Лисицын
Спорт
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В следующем противостоянии на чемпионате мира по боксу молдавский спортсмен надеется на более убедительную победу.

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Молдавский боксер Дорин Бука считает, что ему не удалось провести на максимальном уровне первый поединок на мировом первенстве, которое проходит с 8 по 21 сентября в Екатеринбурге. Об этом спортсмен заявил РИА Новости.

Нкоси Натан Луната (Конго) и Дорин Букса (Молдова) на ЧМ по боксу
© Sputnik / Павел Лисицын
Нкоси Натан Луната (Конго) и Дорин Букса (Молдова) на ЧМ по боксу

Отечественный спортсмен в среду в весе до 57 килограммов победил соперника из Конго Нкоси Натана Лунату.

Нкоси Натан Луната (Конго) и Дорин Букса (Молдова) на ЧМ по боксу
© Sputnik / Павел Лисицын
Нкоси Натан Луната (Конго) и Дорин Букса (Молдова) на ЧМ по боксу

"Первый бой турнира, как всегда не удается провести как самый лучший. Я постарался боксировать на хорошем уровне и выиграл. Но и соперник у меня был неплохой. Думаю, что свой следующий поединок я проведу намного лучше и смогу одержать более убедительную победу", - сказал Букса.

Нкоси Натан Луната (Конго) и Дорин Букса (Молдова) на ЧМ по боксу
© Sputnik / Павел Лисицын
Нкоси Натан Луната (Конго) и Дорин Букса (Молдова) на ЧМ по боксу

По мнению спортсмена, опыт участия в международных стартах позволил ему добиться успеха в стартовой встрече.

© Sputnik / Павел Лисицын
Нкоси Натан Луната (Конго) и Дорин Букса (Молдова) на ЧМ по боксу

"Я действовал более технично, чем мой оппонент. Думаю, это стало следствием того, что я много раз выступал на серьезных турнирах. И был победителем первенства Европы среди спортсменов до 18 лет. А на Европейских играх я занял девятое место", - заключил боксер.

Нкоси Натан Луната (Конго) и Дорин Букса (Молдова) на ЧМ по боксу
© Sputnik / Павел Лисицын
Нкоси Натан Луната (Конго) и Дорин Букса (Молдова) на ЧМ по боксу

На мировом первенстве разыгрываются восемь комплектов наград.

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