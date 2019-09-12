Параскив: победа путем дисквалификации соперника не входила в мои планы

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. Молдавский боксер Александру Параскив не ожидал столь быстрой победы в начале чемпионата мира, который проходит с 8 по 21 сентября в Екатеринбурге. Об этом спортсмен заявил РИА Новости.

Встреча в весе до 63 килограммов была остановлен во втором раунде, боксера из Иордании Обаду Алкасбеха дисквалифицировали за опасные движения головой.

"Победа за счет дисквалификации соперника точно не входила в мои планы (с улыбкой). Я построил бой таким образом, чтобы держать противника на дистанции, поскольку он был явно помощнее меня. Но он постоянно так летел, что у меня даже не получилось выстроить поединок", - сказал Параскив.

По мнению молдавского спортсмена, судья принял правильное решение.

"Соперник постоянно создавал опасные положения и для меня, и для себя. Но я был готов продолжить бой, он бы все равно быстро устал. Во втором круге я встречаюсь с россиянином Ильей Поповым, хочу показать достойный бокс", - заключил Параскив.

На мировом первенстве разыгрываются восемь комплектов наград. Во второй круг уже пробился и Дорин Букса (вес до 57 килограммов).

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