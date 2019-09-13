Молдавский дзюдоист завоевал золото на чемпионате Европы среди юниоров

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Яркую спортивную победу одержал представитель Молдовы на юношеском чемпионате Европы по дзюдо, который принимает финский город Ватаа.
Виктор Штерпу завоевал золото и титул чемпиона Европы в весе до 73 килограммов.
С поздравлением к чемпиону обратилась Федерация дзюдо Республики Молдова на официальной странице в Facebook.
Спортивное руководство выразило благодарность тренерам молдавского спортсмена, среди которых Валериу Думиника, Виктор Горобец, Марчел Трудов и Андрей Лука.
Это вторая медаль нашей команды на европейском юниорском турнире по дзюдо. Ранее серебряную медаль в категории до 66 килограммов одержал молдавский дзюдоист Адиль Османов.
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