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Дзюдо.

Молдавский дзюдоист завоевал золото на чемпионате Европы среди юниоров

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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К серебру добавилось золото - это вторая медаль Молдовы на престижном юношеском чемпионате, который проходит в Финляндии.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Яркую спортивную победу одержал представитель Молдовы на юношеском чемпионате Европы по дзюдо, который принимает финский город Ватаа.

Виктор Штерпу завоевал золото и титул чемпиона Европы в весе до 73 килограммов.

С поздравлением к чемпиону обратилась Федерация дзюдо Республики Молдова на официальной странице в Facebook.

Спортивное руководство выразило благодарность тренерам молдавского спортсмена, среди которых Валериу Думиника, Виктор Горобец, Марчел Трудов и Андрей Лука.

Это вторая медаль нашей команды на европейском юниорском турнире по дзюдо. Ранее серебряную медаль в категории до 66 килограммов одержал молдавский дзюдоист Адиль Османов.

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Теги:
дзюдо


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