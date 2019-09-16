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Мохаммед Алвади (Иордания) и Дорин Букша (Молдова) на ЧМ по боксу

Букша: удалось прибавить, в итоге оказался готов лучше соперника

© Sputnik / Павел Лисицын
Спорт
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Молдавский боксер Дорин Букша в ходе боя на мундиале понял, что чувствует себя на ринге лучше своего оппонента из Иордании.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Молдавский спортсмен Дорин Букша в весе до 57 килограммов вышел в 1/8 финала чемпионата мира по боксу, который проходит с 8 по 21 сентября в Екатеринбурге.

Мохаммед Алвади (Иордания) и Дорин Букша (Молдова) на ЧМ по боксу
© Sputnik / Павел Лисицын
Мохаммед Алвади (Иордания) и Дорин Букша (Молдова) на ЧМ по боксу

Отечественный спортсмен в 1/16 финала был сильнее иорданца Мохаммада Абдельазиза Альвади.

"Сейчас я боксировал лучше, чем в первом бою на чемпионате мира. Лучше дышал - чувствовал это сам, да и тренер мне говорил. В первый день было труднее. Сейчас доволен собой, с учетом того, что совсем недавно понизил категорию, раньше выступал в весе до 63 килограммов. Из-за перехода немного болят мышцы", - сказал Букша, которого цитирует РИА Новости.

Мохаммед Алвади (Иордания) и Дорин Букша (Молдова) на ЧМ по боксу
© Sputnik / Павел Лисицын
Мохаммед Алвади (Иордания) и Дорин Букша (Молдова) на ЧМ по боксу

Спортсмен также отметил, что по ходу боя понял, что чувствует себя на ринге лучше своего оппонента.

"Заметил, что в третьем раунде был свежее соперника. Наверное, я оказался лучше готов. К тому же Альвади старше меня. Мне только 21 год - все впереди", - добавил Букша. 

Мохаммед Алвади (Иордания) и Дорин Букша (Молдова) на ЧМ по боксу
© Sputnik / Павел Лисицын
Мохаммед Алвади (Иордания) и Дорин Букша (Молдова) на ЧМ по боксу

На мировом первенстве разыгрываются восемь комплектов наград.

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Теги:
спорт, Молдова, бокс


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