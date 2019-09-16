16:58 16 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD17.76
  • RUB0.28
  • RON4.16
  • UAH0.72
Поиск
Александру Параскив (Молдова) и Обада Алкасбех (Иордания) на ЧМ по боксу

Параскив прокомментировал поражение от Попова на чемпионате мира по боксу

© Sputnik / Александр Кряжев
Спорт
Получить короткую ссылку
73 0 0

Спортсмен из Молдовы высоко оценил то, как Екатеринбург организовал проведение мундиаля по боксу 2019.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Молдавский боксер Александру Параскив в весе до 63 килограммов уступил россиянину Илье Попову в 1/16 финала чемпионата мира по боксу, который проходит с 8 по 21 сентября в Екатеринбурге.

По мнению молдавского спортсмена, нехватка достаточной физической подготовки могла стать причиной поражения.

Александру Параскив (Молдова) и Обада Алкасбех (Иордания) на ЧМ по боксу
© Sputnik / Александр Кряжев
Александру Параскив (Молдова) и Обада Алкасбех (Иордания) на ЧМ по боксу

"Возможно, немножко не хватило физической подготовки. Что думаю о моменте, когда Попов упал в первом раунде? Судьи посчитали, что это не был чистый удар", - сказал Параскив, которого цитирует РИА Новости

Мохаммед Алвади (Иордания) и Дорин Букша (Молдова) на ЧМ по боксу
© Sputnik / Павел Лисицын
Букша: удалось прибавить, в итоге оказался готов лучше соперника

В целом, спортсмен высоко оценил то, как Екатеринбург организовал проведение мундиаля.

"Организация турнира в Екатеринбурге на высоком уровне. Это чемпионат мира, тут все как положено", - заключил Параскив.

На мировом первенстве разыгрываются восемь комплектов наград. Продолжает борьбу Дорин Букша (вес до 57 килограммов), который пробился в 1/8 финала.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Приднестровские спортсмены отличились на Чемпионате Молдовы по боксу
Букша: опыт помог выиграть первый бой на ЧМ, дальше буду выступать лучше
Параскив: победа путем дисквалификации соперника не входила в мои планы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Осеннее великолепие в Старом Орхее.
Райский уголок для туристов в нашей стране: открой Молдову - фото
Медведь и компания: звери-водители из Приморского края
Медведь и компания: веселые зверушки из Приморского края
Кто претендует на пост генпрокурора Молдовы
Кто претендует на пост генпрокурора Молдовы

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться