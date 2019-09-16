Параскив прокомментировал поражение от Попова на чемпионате мира по боксу

Спортсмен из Молдовы высоко оценил то, как Екатеринбург организовал проведение мундиаля по боксу 2019.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Молдавский боксер Александру Параскив в весе до 63 килограммов уступил россиянину Илье Попову в 1/16 финала чемпионата мира по боксу, который проходит с 8 по 21 сентября в Екатеринбурге.

По мнению молдавского спортсмена, нехватка достаточной физической подготовки могла стать причиной поражения.

© Sputnik / Александр Кряжев Александру Параскив (Молдова) и Обада Алкасбех (Иордания) на ЧМ по боксу

"Возможно, немножко не хватило физической подготовки. Что думаю о моменте, когда Попов упал в первом раунде? Судьи посчитали, что это не был чистый удар", - сказал Параскив, которого цитирует РИА Новости.

В целом, спортсмен высоко оценил то, как Екатеринбург организовал проведение мундиаля.

"Организация турнира в Екатеринбурге на высоком уровне. Это чемпионат мира, тут все как положено", - заключил Параскив.

На мировом первенстве разыгрываются восемь комплектов наград. Продолжает борьбу Дорин Букша (вес до 57 килограммов), который пробился в 1/8 финала.

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