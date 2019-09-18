Даниел Лунгу в десятку на чемпионате мира по тяжелой атлетике не вошел

Первый молдавский спортсмен выступил на мундиале по тяжелой атлетике, еще на помост предстоит выйти четверым отечественным атлетам.

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. Молдавский тяжелоатлет Даниел Лунгу (вес до 55 килограммов) стал одиннадцатым на чемпионате мира, который проходит с 18 по 27 сентября в Паттайе (Таиланд).

Отечественный спортсмен вышел в среду на помост в группе "В". В рывке он в заключительной попытке зафиксировал снаряд весом 110 килограммов, а в толчке самым удачным оказался второй подход - 125 килограммов. Сумма в 235 килограммов позволила ему занять итоговое 11 место.

Победителем стал северокорейский тяжелоатлет Юн Чхоль Ом, установивший новый мировой рекорд в толчке (166 килограммов) и по сумме двух упражнений (294 килограмма). Серебро завоевал представитель Казахстана Игорь Сон (266 килограммов), а бронза досталась спортсмену из Саудовской Аравии Мансуру Абдулрахиму Аль Салему (265 килограммов).

Молдова на мундиале представлена пятью спортсменами. Еще предстоит выйти на помост Марину Робу (вес до 73 килограммов), Тудору Чобану (вес до 96 килограммов), Екатерине Третьяковой (вес до 71 килограмма) и Елене Кылчик (вес до 87 килограммов).

На чемпионате Европы 2019 года Даниел Лунгу был седьмым.

Отборочный этап

На мировом первенстве разыгрываются путевки на Олимпийские игры в Токио 2020 года.

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В этом турнире не могут принять участие спортсмены, представляющие страну-хозяйку. Дело в том, что 23 января 2019 года Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сообщила, что допинг-пробы трех чемпионок мира 2018 года из Таиланда дали положительный результат.

Всего за год у восьми тяжелоатлетов этой страны в 13 сданных ими допинг-пробах были обнаружены запрещенные субстанции. Руководство Ассоциации тяжелой атлетики Таиланда приняло решение о своем добровольном самоотстранении. Несмотря на это, IWF и федерация Таиланда подписали соглашение о проведении чемпионата в этой стране, но без участия местных тяжелоатлетов.

Таиланд уже дважды организовывал чемпионаты мира - в 1997 и 2007 годах, когда турнир принимал Чиангмай.

Как квалифицироваться на Игры?

Согласно утвержденному регламенту, отбор тяжелоатлетов на Олимпиаду 2020 года проходит по новым правилам.

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Каждый спортсмен должен участвовать в определенном количестве соревнований в течение восемнадцатимесячного квалификационного периода и в каждом из трех шестимесячных квалификационных периодов: ноябрь 2018 – апрель 2019, май 2019 – октябрь 2019, ноябрь 2019 – апрель 2020.

Атлеты получают индивидуальные квоты, зарабатывая рейтинговые очки на соревнованиях, выбранных IWF. Каждый из них должен выступить не менее двух раз в весовой категории, в которой хочет соревноваться на Олимпиаде.

Когда завершится квалификационный период, то будет проведен подсчет рейтинговых баллов и определены квоты. Максимальное количество путевок для одной страны – восемь (по четыре представителя в мужской и женской сетках).

Правда, Молдова не сможет быть представлена в Токио таким количеством тяжелоатлетов. Это связано с ограничениями, введенными IWF за нарушение антидопинговых правил. Дело в том, что в период с июля 2008 года было зафиксировано 12 нарушений антидопингового законодательства молдавскими тяжелоатлетами. А согласно нормам Международной федерации, страны, спортсмены которых попались на применении допинга от 10 до 19 раз с июля 2008 года, могут получить всего четыре квоты на Олимпиаду 2020 – по две у мужчин и у женщин.

© Sputnik Олимпиада 2020: расписание

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