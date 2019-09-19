Анастасия Никита сразится за бронзу чемпионата мира по борьбе

Выход в малый финал позволил Анастасии Никите получить путевку на Олимпиаду в Токио – первой из молдавских борцов.

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Борец из Молдовы Анастасия Никита, выступающая в весе до 57 килограммов, сразится за бронзовую награду чемпионата мира, который проходит с 14 по 22 сентября в Нур-Султане.

В четверг Никита в поединке за попадание в малый финал одержала безоговорочную победу над спортсменкой из Эквадора Лизетт-Александрой Антес Кастильо – 8:0.

© Photo: unitedworldwrestling.org Анастасия Никита победила Лизетт-Александру Антес Кастильо на ЧМ по борьбе

В квалификации Никита победила индианку Сариту Сариту (5:1), в 1/8 финала была сильнее норвежки Грейс Джейкоб Буллен (11:2), а в четвертьфинале уступила японке Рисако Каваи, которая сразится за титул чемпионки мира.

В схватке за бронзу молдавскому борцу будет противостоять оппонентка из Нигерии Одунайо Фоласаде Адекуоройе.

"Анастасия Никита завоевала квалификацию на Олимпийские Игры", - сообщили в молдавской федерации борьбы.

В соревнованиях по борьбе на летних Олимпийских играх 2020 смогут принять участие 288 спортсменов (192 мужчины и 96 женщин), которые будут соревноваться за 18 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более чем одним спортсменом в каждой весовой категории (12 мужчин и 6 женщин).

Большинство путевок на Олимпиаду-2020 разыгрывают на чемпионате мира в Нур-Султане. В каждой весовой категории квалификацию получают страны, чьи спортсмены попали в первую шестерку борцов, разыгрывающих между собой награды. Затем именно национальные федерации выбирают, кто именно отправится на Игры.

Мундиаль в Казахстане – первый этап отбора на Игры. Для европейских борцов следующий отборочный турнир пройдет с 19 по 22 марта 2020 года в Будапеште. А мировой квалификационный этап состоится с 30 апреля — 3 мая, эти соревнования пройдут в Софии.

На чемпионате мира в Нур-Султане Молдову представляют 19 спортсменов. Ближе всех до сих пор к наградам были Эмилия Кырыку-Будяну (вес до 53 килограммов), а также борцы греко-римского стиля Михаил Браду (вес до 82 килограммов) и Виктор Чобану (вес до 60 килограммов), которые проиграли в утешительных схватках.

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