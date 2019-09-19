Анастасия Никита уступила бронзу, но поедет на Олимпиаду в Токио

Молдавская спортсменка остановилась в шаге от награды мирового первенства, но смогла завоевать путевку на главный старт четырехлетия.

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Спортсменка из Молдовы Анастасия Никита, выступающая на чемпионате мира по женской борьбе в весе до 57 килограммов, уступила в схватке за бронзовую награду.

Турнир проходит в Нур-Султане с 14 по 22 сентября.

В четверг Никита в поединке за попадание в малый финал одержала безоговорочную победу над спортсменкой из Эквадора Лизетт-Александрой Антес Кастильо – 8:0, но в борьбе за медаль уступила оппонентке из Нигерии Одунайо Фоласаде Адекуоройе (0:10).

В квалификации Никита победила индианку Сариту Сариту (5:1), в 1/8 финала была сильнее норвежки Грейс Джейкоб Буллен (11:2), а в четвертьфинале уступила японке Рисако Каваи, которая сразится за титул чемпионки мира.

В 2019 году молдавская спортсменка выиграла бронзу чемпионата Европы и бронзу Европейских игр.

Выйдя в малый финал, Никита первой из отечественных борцов завоевала путевку на Олимпийские Игры в Токио.

В соревнованиях по борьбе на летних Олимпийских играх 2020 смогут принять участие 288 спортсменов (192 мужчины и 96 женщин), которые будут соревноваться за 18 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более чем одним спортсменом в каждой весовой категории (12 мужчин и 6 женщин). Большинство путевок на Олимпиаду-2020 разыгрывают на чемпионате мира в Нур-Султане. В каждой весовой категории квалификацию получают страны, чьи спортсмены попали в первую шестерку борцов, разыгрывающих между собой награды. Затем именно национальные федерации выбирают, кто именно отправится на Игры. © AFP 2019 / TOSHIFUMI KITAMURA Пять спортсменок из Молдовы квалифицировались на Олимпиаду: кто они Мундиаль в Казахстане – первый этап отбора на Игры. Для европейских борцов следующий отборочный турнир пройдет с 19 по 22 марта 2020 года в Будапеште. А мировой квалификационный этап состоится с 30 апреля — 3 мая, эти соревнования пройдут в Софии.

На чемпионате мира в Нур-Султане Молдову представляют 19 спортсменов. Ближе всех до сих пор к наградам были Эмилия Кырыку-Будяну (вес до 53 килограммов), а также борцы греко-римского стиля Михаил Браду (вес до 82 килограммов) и Виктор Чобану (вес до 60 килограммов), которые проиграли в утешительных схватках.

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