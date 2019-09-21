Георгий Рубаев сразится за медаль чемпионата мира по борьбе

У Молдовы появился шанс на награду мирового первенства по борьбе - в схватке за награду Георгий Рубаев встретится с россиянином Алиханом Жабраиловым.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Молдавский борец вольного стиля Георгий Рубаев (вес до 92 килограммов) сразится за медаль чемпионата мира по борьбе, который проходит с 14 по 22 сентября в Нур-Султане.

В субботу в утешительной схватке Рубаев не оставил ни единого шанса украинцу Любомиру Сагалюку - 7:0. В поединке за награду Рубаев сразится с россиянином Алиханом Жабраиловым.

Вес, в котором выступает Рубаев, не представлен на Олимпиаде в Токио.

А вот другой молдавский борец Александр Романов был в шаге от того, чтобы завоевать квалификацию на Игры-2020. Но в утешительной схватке он в субботу проиграл борцу из Узбекистана Хасанбою Рахимову.

На этом чемпионате представительница Молдовы Анастасия Никита в весе до 57 килограммов уступила в схватке за бронзовую награду нигерийке Одунайо Фоласаде Адекуоройе (0:10), но завоевала путевку на Олимпиаду.

В соревнованиях по борьбе на летних Олимпийских играх 2020 смогут принять участие 288 спортсменов (192 мужчины и 96 женщин), которые будут соревноваться за 18 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более чем одним спортсменом в каждой весовой категории (12 мужчин и 6 женщин). Большинство путевок на Олимпиаду-2020 разыгрывают на чемпионате мира в Нур-Султане. В каждой весовой категории квалификацию получают страны, чьи спортсмены попали в первую шестерку борцов, разыгрывающих между собой награды. Затем именно национальные федерации выбирают, кто именно отправится на Игры. © AFP 2019 / TOSHIFUMI KITAMURA Пять спортсменок из Молдовы квалифицировались на Олимпиаду: кто они Мундиаль в Казахстане – первый этап отбора на Игры. Для европейских борцов следующий отборочный турнир пройдет с 19 по 22 марта 2020 года в Будапеште. А мировой квалификационный этап состоится с 30 апреля — 3 мая, эти соревнования пройдут в Софии.

На чемпионате мира в Нур-Султане Молдову представляют 19 спортсменов. Ближе всех до сих пор к наградам были Эмилия Кырыку-Будяну (вес до 53 килограммов), а также борцы греко-римского стиля Михаил Браду (вес до 82 килограммов) и Виктор Чобану (вес до 60 килограммов), которые проиграли в утешительных схватках.

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