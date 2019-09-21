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Молдавский борец Георгий Рубаев уступил россиянину Алихану Жабраилову бронзу ЧМ

Молдавский борец Рубаев уступил бронзу чемпионата мира

© Photo: unitedworldwrestling.org
Спорт
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В копилке молдавской команды по-прежнему нет ни одной награды чемпионата мира, но одну путевку на Олимпиаду молдавские борцы завоевали.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Молдавский борец вольного стиля Георгий Рубаев (вес до 92 килограммов) уступил россиянину Алихану Жабраилов медаль чемпионата мира по борьбе, который проходит с 14 по 22 сентября в Нур-Султане.

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© Photo: Facebook / Monica Babuc
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Поединок за бронзу завершился со счетом 3:0 в пользу спортсмена из РФ. Еще одну награду такого же достоинства завоевал грузин Ираклий Мцитури. Серебро в этом весе у иранца Алирезы Мохаммада Каримимакиани. Двукратным чемпионом мира стал американец Джейден Кокс.

Вес, в котором выступает Рубаев, не будет представлен на Олимпиаде в Токио.

У Молдовы на данный момент нет ни одной медали этого чемпионата. Но в воскресенье через утешительные схватки попробуют сразиться за бронзу Михаил Ешану (вес до 61 килограмма) и Николай Чебан (вес до 97 килограммов). Если Чебан сумеет победить македонца Магомедгаджи Нурова и выйдет в малый финал, то получит путевку на Игры в Токио. А вот вес, в котором выступает Ешану, такой возможности не дает.

На этом чемпионате представительница Молдовы Анастасия Никита в весе до 57 килограммов уступила в схватке за бронзовую награду нигерийке Одунайо Фоласаде Адекуоройе (0:10), но завоевала путевку на Олимпиаду.

В соревнованиях по борьбе на летних Олимпийских играх 2020 смогут принять участие 288 спортсменов (192 мужчины и 96 женщин), которые будут соревноваться за 18 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более чем одним спортсменом в каждой весовой категории (12 мужчин и 6 женщин).

Большинство путевок на Олимпиаду-2020 разыгрывают на чемпионате мира в Нур-Султане. В каждой олимпийской весовой категории квалификацию получают страны, чьи спортсмены попали в первую шестерку борцов, разыгрывающих между собой награды. Затем именно национальные федерации выбирают, кто именно отправится на Игры. 

Олимпийские игры 2020
© AFP 2019 / TOSHIFUMI KITAMURA
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Мундиаль в Казахстане – первый этап отбора на Игры. Для европейских борцов следующий отборочный турнир пройдет с 19 по 22 марта 2020 года в Будапеште. А мировой квалификационный этап состоится с 30 апреля — 3 мая, эти соревнования пройдут в Софии.

На чемпионате мира в Нур-Султане Молдову представляют 19 спортсменов. Ближе всех до сих пор к наградам были Эмилия Кырыку-Будяну (вес до 53 килограммов), а также борцы греко-римского стиля Михаил Браду (вес до 82 килограммов) и Виктор Чобану (вес до 60 килограммов), которые проиграли в утешительных схватках.

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