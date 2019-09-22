Николай Чебан не смог на ЧМ по борьбе завоевать путевку на Олимпиаду

Молдавские борцы остались без наград мирового первенства, которое завершается в воскресенье в Казахстане.

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Молдавский борец вольного стиля Николай Чебан (вес до 97 килограммов) в воскресенье в упорном противостоянии уступил македонцу Магомедгаджи Нурову и остался без медали чемпионата мира по борьбе, который проходит с 14 по 22 сентября в Нур-Султане.

Утешительный поединок за выход в малый финал завершился со счетом 2:1 в пользу Нурова. Молдавский борец после окончания встречи не скрывал своего расстройства, ведь, выиграй он у македонца, то получил бы право выступить на Олимпиаде 2020.

До этого молдавский борец-вольник Михай Ешану (вес до 61 килограмма) проиграл в воскресенье в утешительной схватке американцу Тайлеру Ли Графу (2:13).

Таким образом, спортсмены из Молдовы не завоевали ни одной медали этого чемпионата. Ближе всего к награде был борец-вольник Георгий Рубаев (вес до 92 килограммов), который в субботу уступил россиянину Алихану Жабраилов в поединке за бронзу (0:3).

Кроме того, на этом турнире представительница Молдовы Анастасия Никита в весе до 57 килограммов проиграла в схватке за бронзовую награду нигерийке Одунайо Фоласаде Адекуоройе (0:10), но завоевала путевку на Олимпиаду.

В соревнованиях по борьбе на летних Олимпийских играх 2020 смогут принять участие 288 спортсменов (192 мужчины и 96 женщин), которые будут соревноваться за 18 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более чем одним спортсменом в каждой весовой категории (12 мужчин и 6 женщин). © AFP 2019 / TOSHIFUMI KITAMURA Пять спортсменок из Молдовы квалифицировались на Олимпиаду: кто они Большинство путевок на Олимпиаду-2020 разыгрывают на чемпионате мира в Нур-Султане. В каждой олимпийской весовой категории квалификацию получают страны, чьи спортсмены попали в первую шестерку борцов, разыгрывающих между собой награды. Затем именно национальные федерации выбирают, кто именно отправится на Игры. Мундиаль в Казахстане – первый этап отбора на Игры. Для европейских борцов следующий отборочный турнир пройдет с 19 по 22 марта 2020 года в Будапеште. А мировой квалификационный этап состоится с 30 апреля — 3 мая, эти соревнования пройдут в Софии.

На чемпионате мира в Нур-Султане Молдову представляли 19 спортсменов.

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