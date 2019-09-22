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Андрей Врабий выиграл в Румынии

Андрей Врабий выиграл в Румынии турнир по триатлону

© Photo: Facebook / H3RO by TriChallenge
Спорт
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Врабий стал абсолютным чемпионом в индивидуальных соревнованиях, опередив всех своих конкурентов даже в других возрастных категориях.

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Молдавский спортсмен Андрей Врабий в воскресенье победил на открытом чемпионате Румынии по триатлону, который проходил в Констанце. 

Участники велозаездов Chisinau Criterium
© Photo: Sporter
Определились победители велогонки Chisinau Criterium

Представитель Молдовы преодолел дистанцию за 4 часа 8 минут и 8 секунд, значительно опередив своего преследователя румына Андрея Дана Дуду, ставшего чемпионом Румынии с результатом 4 часа 15 минут 55 секунд. На третью ступень пьедестала почета поднимется еще один румынский триатлонист Михай Вигариу (4 часа 17 минут 29 секунд).

Врабий стал абсолютным чемпионом в индивидуальных соревнованиях на данной дистанции, опередив всех своих конкурентов даже в других возрастных категориях.

Всего дойти до финиша смогли 144 спортсмена.

Среди женщин победительницей стала украинская триатлонистка Юлия Елистратова

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