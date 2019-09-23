Молдавские спортсмены выиграли две медали чемпионата мира по грэпплингу

Награды мирового первенства из троих представителей Молдовы завоевали двое - Игорь Бешляга и Александр Романов.

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Два молдавских борца стали обладателями бронзовых медалей чемпионата мира по грэпплингу, который проходит 22-23 сентября в Нур-Султане.

На пьедестал почета поднялся Игорь Бешляга, выступающий в весовой категории до 77 килограммов.

В своей квалификации молдавский спортсмен победил украинца Дмитрия Неткачева (3:2), затем в четвертьфинале был сильнее израильтянина Омера Эмануэли (6:0), а в полуфинале проиграл борцу из Казахстана Азамату Бакытову (0:2). В поединке за бронзу Бешляга выиграл у румына Аурела Пыртя (12:2).

Еще одну медаль в копилку молдавской команды принес Александр Романов, выступающий в весе свыше 100 килограммов. В четвертьфинале Романов победил румына Анатолия Чумака (6:2), но в полуфинале проиграл Денисасу Соколасу из Литвы.

В противостоянии за бронзу Романов не оставил шансов оппоненту из Кыргызстана Ойбеку Кокиеву (5:0).

Всего на чемпионате мира по грэпплингу Молдову представляли три спортсмена. Григоре Панфилий (вес до 71 килограмма) проиграл в четвертьфинале казаху Дамиру Садырову (0:2).

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