Третьякова вошла в десятку на чемпионате мира по тяжелой атлетике

На данный момент у Екатерины Третьяковой лучшее место среди всех представителей Молдовы на этом мундиале.

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Молдавская тяжелоатлетка Екатерина Третьякова (вес до 71 килограмма) завершила на девятой строчке чемпионат мира, который проходит с 18 по 27 сентября в Паттайе (Таиланд).

В рывке она выполнила три результативных подхода, в третьем зафиксировав штангу весом 94 килограмма. В толчке лучше оказалась вторая попытка - 114 килограммов. Сумма в 208 килограммов позволила Третьяковой завершить соревнования на 9 месте по сумме двух упражнений.

Первую и вторую строчки заняли американки Кэтрин Элизабет Нье (248 килограммов) и Марта Энн Роджерс (240 килограммов). Третье место у кореянки Хьо Сим Ким (230 килограммов).

Молдова на мундиале представлена пятью спортсменами. Ранее Даниел Лунгу (вес до 55 килограммов) стал одиннадцатым, а Марин Робу (вес до 73 килограммов) финишировал 17-м.

Отборочный этап

На мировом первенстве разыгрываются путевки на Олимпийские игры в Токио 2020 года.

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В этом турнире не могут принять участие спортсмены, представляющие страну-хозяйку. Дело в том, что 23 января 2019 года Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сообщила, что допинг-пробы трех чемпионок мира 2018 года из Таиланда дали положительный результат.

Всего за год у восьми тяжелоатлетов этой страны в 13 сданных ими допинг-пробах были обнаружены запрещенные субстанции. Руководство Ассоциации тяжелой атлетики Таиланда приняло решение о своем добровольном самоотстранении. Несмотря на это, IWF и федерация Таиланда подписали соглашение о проведении чемпионата в этой стране, но без участия местных тяжелоатлетов.

Таиланд уже дважды организовывал чемпионаты мира - в 1997 и 2007 годах, когда турнир принимал Чиангмай.

Как квалифицироваться на Игры?

Согласно утвержденному регламенту, отбор тяжелоатлетов на Олимпиаду 2020 года проходит по новым правилам.

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Каждый спортсмен должен участвовать в определенном количестве соревнований в течение восемнадцатимесячного квалификационного периода и в каждом из трех шестимесячных квалификационных периодов: ноябрь 2018 – апрель 2019, май 2019 – октябрь 2019, ноябрь 2019 – апрель 2020.

Атлеты получают индивидуальные квоты, зарабатывая рейтинговые очки на соревнованиях, выбранных IWF. Каждый из них должен выступить не менее двух раз в весовой категории, в которой хочет соревноваться на Олимпиаде.

Когда завершится квалификационный период, то будет проведен подсчет рейтинговых баллов и определены квоты. Максимальное количество путевок для одной страны – восемь (по четыре представителя в мужской и женской сетках).

Правда, Молдова не сможет быть представлена в Токио таким количеством тяжелоатлетов. Это связано с ограничениями, введенными IWF за нарушение антидопинговых правил. Дело в том, что в период с июля 2008 года было зафиксировано 12 нарушений антидопингового законодательства молдавскими тяжелоатлетами. А согласно нормам Международной федерации, страны, спортсмены которых попались на применении допинга от 10 до 19 раз с июля 2008 года, могут получить всего четыре квоты на Олимпиаду 2020 – по две у мужчин и у женщин.

© Sputnik Олимпиада 2020: расписание

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