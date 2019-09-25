Изменения в Лиге наций: Молдова сыграет в более сильной лиге

Регламент Лиги наций был изменен после консультации со всеми 55 национальными ассоциациями, входящими в состав УЕФА.

КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Сборная Молдовы по футболу после изменения в регламенте проведения Лиги наций попала в более высокую лигу. Об этом свидетельствуют объявленные УЕФА составы.

На заседании исполкома УЕФА, которое прошло в столице Словении Любляне, было объявлено, что в сезоне 2020/21 лиги А, В и С будут состоять из 16 сборных, а в лиге D сыграют семь команд.

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Национальная команда Молдовы в первом розыгрыше турнира выступала в лиге D и не смогла добиться повышения в классе. Однако после изменений в регламенте подопечные Семена Альтмана все же сыграют в лиге С.

"Все 55 сборных были распределены по четырем лигам в соответствии с теми местами, которые заняли в дебютном розыгрыше Лиги наций-2018/19", - говорится в сообщении УЕФА.

Состав дивизионов в новом сезоне Лиги наций будет следующим:

Лига А - Португалия (действующий победитель), Нидерланды, Англия, Швейцария, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Хорватия, Польша, Германия, Исландия.

- Португалия (действующий победитель), Нидерланды, Англия, Швейцария, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Хорватия, Польша, Германия, Исландия. Лига B - Россия, Австрия, Уэльс, Чехия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.

- Россия, Австрия, Уэльс, Чехия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния. Лига С - Греция, Албания, Черногория, Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова.

- Греция, Албания, Черногория, Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова. Лига D - Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Состав групп в каждой лиге станет известен 3 марта 2020 года по итогам жеребьевки в Амстердаме.

"Регламент Лиги наций был изменен после консультации со всеми 55 национальными ассоциациями, входящими в состав УЕФА. Они выразили желание сократить число своих товарищеских матчей", - пояснили в УЕФА.

Концепция финальной стадии останется прежней. В финальный турнир выйдут четыре победителя групп лиги А, которые затем и выявят сильнейшего.

Календарь Лиги наций

Тур 1: 3-5 сентября 2020 года.

Тур 2: 6-8 сентября 2020 года.

Тур 3: 8-10 октября 2020 года.

Тур 4: 11-13 октября 2020 года.

Тур 5: 12-14 ноября 2020 года.

Тур 6: 15-17 ноября 2020 года.

Финальная стадия: 2-6 июня 2021 года.

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