Конфлитти: для более высоких результатов тяжелоатлетов нужны инвестиции

Молдавская федерация тяжелой атлетики положительно оценила выступление на мировом первенстве отечественных тяжелоатлетов, лишь один из которых оказался в десятке.

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Для более высоких результатов на чемпионате мира по тяжелой атлетике надо было больше инвестировать в отечественных спортсменов, заявил исполняющий обязанности руководителя национальной профильной федерации Антонио Конфлитти.

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Молдова на мундиале в Паттайе, который проходит с 18 по 27 сентября, была представлена пятью спортсменами.

Лучшая позиция - девятое место Екатерины Третьяковой (вес до 71 килограмма). Даниел Лунгу (вес до 55 килограммов) стал одиннадцатым, а Марин Робу (вес до 73 килограммов) финишировал 17-м. Елена Кылчик, в свою очередь, в весе до 87 килограммов в группе "В" стала третьей (225 килограммов), выступление спортсменок группы "А", куда вошли десять человек, запланировано на 26 сентября. А вот Тудор Чобану, перешедший в более тяжелую весовую категорию до 96 килограммов, стал 24-м (347 килограммов).

Как заявил Конфлитти, цели, которые ставила федерация перед чемпионатом мира, – завоевание максимального количества баллов в копилку для квалификации на Олимпиаду-2020 Еленой Кылчик, Тудором Чобану и Марином Робу, а также попадание в десятку Екатерины Третьяковой и Даниела Лунгу.

"Мы можем быть довольны результатами. Конечно, мы могли поставить более высокие цели, но для этого нужно было больше инвестировать в наших спортсменов. К сожалению, в данный момент, наши ресурсы не позволяют нам этого сделать", - сказал Конфлитти.

Вместе с тем, он поблагодарил тренеров Серджиу Крецу, Григоре Брашовяну и Георге Гуцу, а также врача сборной Дорина Балмуша за их помощь в подготовке тяжелоатлетов.

"Путь, который предстоит до Токио-2020, длинный. Но уверен, что мы сможем добиться целей, которые мы себе поставили", - заключил Конфлитти, слова которого приводит федерация.

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