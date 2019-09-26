Приднестровец опередил всех по прыжкам в длину в чемпионате Балканских стран

Чемпионат Балканских стран по легкой атлетике проводился 29-й раз и прошел в румынском городе Бухаресте.

ТИРАСПОЛЬ, 26 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровский спортсмен, мастер спорта по легкой атлетике Илья Бурдыгин занял первое место в состязаниях по прыжкам в длину, проходивших в Бухаресте в рамках 29-го чемпионата Балканских стран по легкой атлетике. Как говорит сам Илья, для него победа в столь престижном международном соревновании – это очередной этап в подготовке к другим не менее значимым международным стартам.

"Подготовка к этому чемпионату длилась несколько месяцев", - рассказал приднестровский спортсмен.

Впрочем, на самом деле тренировался в прыжках в длину Илья Бурдыгин многие годы своей жизни. Он занимается легкой атлетикой с юных лет, и у него большой опыт выступления как на внутренних, так и международных соревнованиях. И именно после достижения определенных положительных результатов на различных соревнованиях его пригласили для участия в чемпионате Балканских стран.

В соревнованиях Балканских стран приняли участие 700 атлетов, выступающих в категории MASTERS. Всего в состязаниях участвовали представители из десяти стран Балканского региона.