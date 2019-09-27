Сборная Молдовы потренируется на клубе Первой лиги чемпионата Украины

Товарищеская встреча запланирована на 2 октября, а вход на игру будет бесплатным, по решению федерации.

КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. Национальная сборная Молдовы перед матчами квалификации на Евро-2020 сыграет товарищеский матч с одесским "Черноморцем".

"Молдавская федерация футбола достигла договоренности с ФК "Черноморец" Одесса об организации товарищеского международного матча между национальной сборной Молдовы, составленной из игроков Национальной дивизии, и ФК "Черноморец", - сообщили в МФФ.

Встреча пройдет 2 октября на кишиневском стадионе "Зимбру". Стартовый свисток прозвучит в 17.00.

МФФ приняла решение сделать вход на игру бесплатным.

Одесский клуб выступает в Первой лиге чемпионата Украины. После 10 матчей "Черноморец" занимает 9 место из 16 команд.

Сборная Молдовы после 6 встреч располагается на 5 месте в группе "Н", одержав всего одну победу над командой Андорры. Именно с этой командой подопечным Семена Альтмана предстоит на выезде сыграть 11 октября. А 14 октября национальная команда на стадионе "Зимбру" примет Албанию.

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