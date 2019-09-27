11:03 27 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.77
  • RUB0.28
  • RON4.12
  • UAH0.73
Поиск
Залина Маргиева в финальных соревнованиях по легкой атлетике в метании молота среди женщин

Молдавские легкоатлеты стартуют в пятницу на чемпионате мира

© Sputnik / Константин Чалабов
Спорт
Получить короткую ссылку
32 0 0

Откроет выступления молдавских спортсменов уже квалифицировавшаяся на Игры в Токио Залина Петривская.

КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. В пятницу в Дохе открывается чемпионат мира по легкой атлетике. На этом турнире Молдову представят четыре спортсмена.

Прекрасная пятерка: эти девушки готовы отстоять честь молдавского флага в Токио>>>

В мужской части соревнований выступит только Сергей Маргиев. Квалификация в метании молота запланирована на 1 октября, а финал состоится 2 октября. 

Президент федерации легкой атлетики Анатолий Балан
© Sputnik / Miroslav Rotari
Балан: подготовка к Олимпиаде идет, и есть те, кто еще может попасть в Токио

Также в Катаре выступят три молдавские легкоатлетки Димитриана Сурду (толкание ядра), Александра Емильянова (метание диска) и Залина Петривская (метание молота).

Уже в пятницу пройдут квалификационные раунды в метании молота у женщин, где на арену выйдут уже завоевавшая путевку на Олимпиаду-2020 Петривская. В июне 2019-го она обновила личный и национальный рекорды – 74,7 метра. Финал в метании молота запланирован на 28 сентября.

Соревнования в толкании ядра и квалификация в метании диска у женщин пройдет 2 октября. Финал в метании диска – 4 октября.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходит с 27 сентября по октября.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Анастасия Никита уступила бронзу, но поедет на Олимпиаду в Токио
Молдова оказалась в шаге от тройки на командном ЧЕ по легкой атлетике
Балан: важно качество молдавских легкоатлетов в Токио, а не их количество
Теги:
Токио


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Всемирный день моря: плаваем с морскими обитателями - фото
Недетское хладнокровие: удивительная эквилибристка Диана Бутан
Недетское хладнокровие: удивительная эквилибристка Диана Бутан
Лишились неприкосновенности
Кто из молдавских депутатов утратил парламентский иммунитет

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться