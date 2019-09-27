Молдавские легкоатлеты стартуют в пятницу на чемпионате мира

Откроет выступления молдавских спортсменов уже квалифицировавшаяся на Игры в Токио Залина Петривская.

КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. В пятницу в Дохе открывается чемпионат мира по легкой атлетике. На этом турнире Молдову представят четыре спортсмена.

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В мужской части соревнований выступит только Сергей Маргиев. Квалификация в метании молота запланирована на 1 октября, а финал состоится 2 октября.

Также в Катаре выступят три молдавские легкоатлетки Димитриана Сурду (толкание ядра), Александра Емильянова (метание диска) и Залина Петривская (метание молота).

Уже в пятницу пройдут квалификационные раунды в метании молота у женщин, где на арену выйдут уже завоевавшая путевку на Олимпиаду-2020 Петривская. В июне 2019-го она обновила личный и национальный рекорды – 74,7 метра. Финал в метании молота запланирован на 28 сентября.

Соревнования в толкании ядра и квалификация в метании диска у женщин пройдет 2 октября. Финал в метании диска – 4 октября.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходит с 27 сентября по октября.

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