Залина Петривская со вторым результатом вышла в финал чемпионата мира

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Молдавская легкоатлетка Залина Петривская квалифицировалась в финал соревнований по метанию молота на чемпионате мира, который проходит с 27 сентября по 6 октября в Дохе (Катар).
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Отечественной спортсменке хватило всего одной попытки, чтобы выполнить квалификационный норматив в 72 метра. Петривская же и вовсе показала второй результат 73,4 метра среди всех легкоатлеток. Дальше снаряд отправила только американка ДеАнна Прайс (73,77 метра).
Финал в метании молота пройдет в субботу вечером.
В июне 2019-го Петривская обновила личный и национальный рекорды – 74,7 метра. Кроме того, летом ей удалось завоевать путевку на Олимпиаду-2020.
Всего на чемпионате мира в Дохе Молдову представляют четыре спортсмена.
В мужской части соревнований выступит только Сергей Маргиев. Квалификация в метании молота запланирована на 1 октября, а финал состоится 2 октября.
Также в Катаре выступят Димитриана Сурду (толкание ядра) и Александра Емильянова (метание диска).
Соревнования в толкании ядра и квалификация в метании диска у женщин пройдет 2 октября. Финал в метании диска – 4 октября.
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