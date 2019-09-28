Стали известны победители Kids Run Day

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Забеги на различные дистанции в нескольких возрастных категориях прошли в субботу в Кишиневе в рамках пятого Международного кишиневского марафона.
Всего в рамках Kids Run Day дети бежали четыре дистанции - от 400 метров до 2 километров. Как сообщили организаторы, победителями стали в забегах на 400 метров в возрастной категории 5-6 лет стали:
Мальчики
- Коадэ Кристиан.
- Чернэуцану Леонардо.
- Жунку Даниел.
Девочки
- Кирица Штефания.
- Долгин Анастасия.
- Иванчук Мелисса.
Пьедестал почета на дистанции 800 метров в возрастной категории 7-8 лет выглядит так:
Мальчики
- Гриб Станислав.
- Бэтрынеску Емилиан.
- Кайнарян Богдан.
Девочки
- Боканча Дарья.
- Пригорская Авигея.
- Раду Виктория.
Тройки призеров на дистанции 1200 метров в возре 9-10 лет такие:
Мальчики
- Егоров Даниил.
- Дрегля Богдан.
- Даниска Владимир.
Девочки
- Егорова Виктория.
- Гортоломей Мария.
- Флорян Мария.
Быстрее всех пришли к финишу, преодолев дистанцию в 2000 метров в возрастной категории 11-13 лет:
Мальчики
- Селиванов Тимур.
- Василаки Кристиан.
- Харитон Денис.
Девочки
- Веретюк Анастасия.
- Мелега Надежда.
- Алфирова Ксения.
Основные мероприятия и сам марафон пройдут в воскресенье. Всего 29 сентября будут организованы забеги на пять видов дистанции: 1,5 км или Fun Run, 5 км, 10 км, полумарафон и марафон.
Из-за этих соревнований в Кишиневе изменено большинство маршрутов общественного транспорта.
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