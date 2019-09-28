Стали известны победители Kids Run Day

Смотрите подробный список юных спортсменов, попавших на пьедестал почета на четырех дистанциях в рамках Kids Run Day.

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Забеги на различные дистанции в нескольких возрастных категориях прошли в субботу в Кишиневе в рамках пятого Международного кишиневского марафона.

© Sputnik / Doina Chiorescu Kids Run Day

Всего в рамках Kids Run Day дети бежали четыре дистанции - от 400 метров до 2 километров. Как сообщили организаторы, победителями стали в забегах на 400 метров в возрастной категории 5-6 лет стали:

Мальчики

Коадэ Кристиан. Чернэуцану Леонардо. Жунку Даниел.

Девочки

Кирица Штефания. Долгин Анастасия. Иванчук Мелисса.

Пьедестал почета на дистанции 800 метров в возрастной категории 7-8 лет выглядит так:

Мальчики

Гриб Станислав. Бэтрынеску Емилиан. Кайнарян Богдан.

Девочки

Боканча Дарья. Пригорская Авигея. Раду Виктория.

Тройки призеров на дистанции 1200 метров в возре 9-10 лет такие:

Мальчики

Егоров Даниил. Дрегля Богдан. Даниска Владимир.

Девочки

Егорова Виктория. Гортоломей Мария. Флорян Мария.

Быстрее всех пришли к финишу, преодолев дистанцию в 2000 метров в возрастной категории 11-13 лет:

Мальчики

Селиванов Тимур. Василаки Кристиан. Харитон Денис.

Девочки

Веретюк Анастасия. Мелега Надежда. Алфирова Ксения.

Основные мероприятия и сам марафон пройдут в воскресенье. Всего 29 сентября будут организованы забеги на пять видов дистанции: 1,5 км или Fun Run, 5 км, 10 км, полумарафон и марафон.

Из-за этих соревнований в Кишиневе изменено большинство маршрутов общественного транспорта.

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