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Kids Run Day

Стали известны победители Kids Run Day

© Sputnik / Doina Chiorescu
Спорт
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Смотрите подробный список юных спортсменов, попавших на пьедестал почета на четырех дистанциях в рамках Kids Run Day.

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Забеги на различные дистанции в нескольких возрастных категориях прошли в субботу в Кишиневе в рамках пятого Международного кишиневского марафона.

Maratonul Internațional Chișinău 2019
© Sputnik / Doina Chiorescu
Kids Run Day

Всего в рамках Kids Run Day дети бежали четыре дистанции - от 400 метров до 2 километров. Как сообщили организаторы, победителями стали в забегах на 400 метров в возрастной категории 5-6 лет стали:

Мальчики

  1. Коадэ Кристиан.
  2. Чернэуцану Леонардо.
  3. Жунку Даниел.

Девочки 

  1. Кирица Штефания.
  2. Долгин Анастасия.
  3. Иванчук Мелисса.

Пьедестал почета на дистанции 800 метров в возрастной категории 7-8 лет выглядит так:

Мальчики

  1. Гриб Станислав.
  2. Бэтрынеску Емилиан.
  3. Кайнарян Богдан.

Девочки

  1. Боканча Дарья.
  2. Пригорская Авигея.
  3. Раду Виктория.

Тройки призеров на дистанции 1200 метров в возре 9-10 лет такие:

Мальчики

  1. Егоров Даниил.
  2. Дрегля Богдан.
  3. Даниска Владимир.

Девочки

  1. Егорова Виктория.
  2. Гортоломей Мария.
  3. Флорян Мария.

Быстрее всех пришли к финишу, преодолев дистанцию в 2000 метров в возрастной категории 11-13 лет:

Мальчики

  1. Селиванов Тимур.
  2. Василаки Кристиан.
  3. Харитон Денис.

Девочки

  1. Веретюк Анастасия.
  2. Мелега Надежда.
  3. Алфирова Ксения.

Основные мероприятия и сам марафон пройдут в воскресенье. Всего 29 сентября будут организованы забеги на пять видов дистанции: 1,5 км или Fun Run, 5 км, 10 км, полумарафон и марафон.

Из-за этих соревнований в Кишиневе изменено большинство маршрутов общественного транспорта.

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