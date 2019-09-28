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Залина Петривская

Залина Петривская остановилась в шаге от медали чемпионата мира

© Sputnik / Константин Чалабов
Спорт
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Для попадания на пьедестал почета мирового первенства молдавской спортсменке было необходимо установить новый национальный рекорд.

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Молдавская легкоатлетка Залина Петривская стала четвертой в финале соревнований по метанию молота на чемпионате мира, который проходит с 27 сентября по 6 октября в Дохе (Катар).

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Лучшей для отечественной спортсменки оказалась третья попытка, в которой она послала снаряд на 74,33 метра, что очень близко к ее личному и национальному рекорду (74,7 метра).

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Убедительную победу одержала американка ДеАнна Прайс (77,54 метра). Серебро досталось польской спортсменке Иоанне Федоров, установившей личный рекорд 76,35 метра, а бронза - китаянке Жен Ван (74,76 метра).

Всего на чемпионате мира в Дохе Молдову представляют четыре спортсмена

В мужской части соревнований выступит только Сергей Маргиев. Квалификация в метании молота запланирована на 1 октября, а финал состоится 2 октября. 

Также в Катаре выступят Димитриана Сурду (толкание ядра) и Александра Емильянова (метание диска).

Соревнования в толкании ядра и квалификация в метании диска у женщин пройдет 2 октября. Финал в метании диска – 4 октября.

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