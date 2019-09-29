11:08 29 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.75
  • RUB0.28
  • RON4.09
  • UAH0.74
Поиск
Кишиневский международный марафон, архивное фото

Центр Кишинева превратился в огромную спортивную площадку

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
Получить короткую ссылку
100 0 0

Пятый Международный Кишиневский марафон завершает Европейскую неделю спорта в Молдове.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Зрелищное событие началось в воскресенье в молдавской столице. На центральной площади города проходит Международный Кишиневский марафон. Это уже пятое мероприятие подобного рода.

В забеге приниают участие любители и профессиональные спортсмены из Молдовы и 50 зарубежных стран. Им предстоит соревноваться на четырех выбранных дистанциях: пять, десять, 21 и 42 км.

Внимание! Изменения в маршрутах общественного транспорта: как перемещаться по городу немарафонцам!

Трасса пролегает по центральным улицам Кишинева, движение транспорта в центре столицы во время проведения забегов ограничено.

На финише участников ждет памятная медаль, а победителей — ценные призы.

Пятый Международный Кишиневский марафон станет мероприятием, завершающим Европейскую неделю спорта в Молдове.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие фото недели. 21 - 27 сентября
Радиоактивный маршрут: туристов начали пускать в 4-й энергоблок ЧАЭС
Радиоактивный маршрут: туристов начали пускать в 4-й энергоблок ЧАЭС
Кому в ЕС жить хорошо?
Кому в ЕС жить хорошо?

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться