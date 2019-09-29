Центр Кишинева превратился в огромную спортивную площадку

Пятый Международный Кишиневский марафон завершает Европейскую неделю спорта в Молдове.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Зрелищное событие началось в воскресенье в молдавской столице. На центральной площади города проходит Международный Кишиневский марафон. Это уже пятое мероприятие подобного рода.

В забеге приниают участие любители и профессиональные спортсмены из Молдовы и 50 зарубежных стран. Им предстоит соревноваться на четырех выбранных дистанциях: пять, десять, 21 и 42 км.

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Трасса пролегает по центральным улицам Кишинева, движение транспорта в центре столицы во время проведения забегов ограничено.

На финише участников ждет памятная медаль, а победителей — ценные призы.

Пятый Международный Кишиневский марафон станет мероприятием, завершающим Европейскую неделю спорта в Молдове.

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