Молдавская спортсменка: оказаться в мировом топ-5 – фантастически

Боролась за медаль до конца: молдавская спортсменка рассказала о том, как выступила на чемпионате мира по легкой атлетике.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Молдавская спортсменка Залина Петривская, занявшая четвертое место в метании молота на чемпионате мира по легкой атлетике, поделилась, что она думает по поводу своего выступления.

"Для меня четвертое место на чемпионате мира - это огромное достижение. Хотя мне не удалось подняться на пьедестал почета, я себя чувствую чемпионкой. Потому что оказаться в топ-5 лучших спортсменов мира – это фантастически", - написала Петривская на своей странице в Facebook.

Она обратила внимание, что с учетом плачевных условий, в которых приходится тренироваться дома молдавским спортсменам, ей удалось пройти в финал и метнуть молот на 74,33 метра.

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"Боролась до конца за медаль", - отметила Петривская.

Золотую медаль в метании молота на чемпионате мира по легкой атлетике завоевала американка Деанна Прайс. Прайс в лучшей из попыток послала снаряд на 77,54 метра. Серебро выиграла Йоанна Федорова (76,35) из Польши. А бронза ушла китаянка Чжэн Ван (74,76).

Чемпионате мира по легкой атлетике проходит с 27 сентября по 6 октября в Дохе (Катар).

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