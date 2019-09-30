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Финал кубка Молдовы по футболу между Шерифом и Сфынтул Георге

"Шериф" снова приглашает на международный фестиваль футбола

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Футбольный клуб "Шериф" впервые провел турнир в августе. Опыт оказался удачным, и вот снова футбольный клуб собирает на своей площадке молодых спортсменов с разных стран мира.

ТИРАСПОЛЬ, 30 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Футбольный клуб "Шериф" проведет на площадке своего спортивного комплекса в Тирасполе новый международный фестиваль футбола "Autumn Sheriff Cup". Соревнования стартуют 8 ноября.

"Успех первого крупного международного фестиваля футбола "August Sheriff Cup", который прошел на полях спортивного комплекса "Шериф" в конце лета, дал толчок для организации второго подобного турнира", - рассказывают организаторы.

На предстоящие соревнования приглашают команды детей в возрасте от 7 лет.

Финал кубка Молдовы по футболу между Шерифом и Сфынтул Георге
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Принять участие в турнире просто – достаточно подать заявку в организационный комитет.

"На СК "Шериф" проблем с проживанием, питанием и тренировочным процессом нет. В этом убедились все, кто принимал решения провести у нас сборы или принимал участие в предыдущих турнирах", - уверяют организаторы.

Первый подобный международный фестиваль прошел в августе этого года. В нем приняли участие более 2000 детей из четырех стран мира. Все команды-победители получат Кубки, дипломы и медали. Отдельно также были отмечены лучшие вратари, игроки и бомбардиры.

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Теги:
турнир, футбольный клуб, футбол, фестиваль, ФК "Шериф", Приднестровье


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