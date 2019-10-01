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Раду Албот

Албот вышел во второй круг турнира в Японии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Всего полтора часа потребовалось спортсмену Раду Алботу, чтобы пройти Филипа Краиновича и сравнять счет в личных встречах с этим соперником.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот (45 место рейтинга АТР) вышел во второй круг турнира Rakuten, который проходит с 30 сентября по 6 октября в Токио (Япония).

Во вторник Албот в двух сетах обыграл своего соперника из Сербии Филипа Краиновича (49 строчка рейтинга АТР). Встреча продолжалась ровно полтора часа и завершилась уверенной победой молдавского спортсмена - 6:3, 7:5. 

Мастер-класс Раду Албота
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Таким образом, Албот сравнял счет в личных поединках с Краиновичем - 2:2. В этом году соперники уже встречались в Будапеште. Тогда выиграл серб - 7:5, 6:4.

В следующем круге японского турнира Алботу предстоит сразиться с хозяином кортов Ясутакой Учиямой (136 место рейтинга АТР), который пробился в основную сетку через квалификацию и в первом круге обыграл четвертого сеяного француза Бенуа Паре - 6:2, 6:2.

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Ранее Албот и Учияма друг с другом не играли.

За попадание во второй круг Албот получит 45 очков в зачет рейтинга АТР и 26 тысяч 55 долларов призовых.

Раду Албот - первый молдавский спортсмен, выигравший турнир АТР, и первый отечественный теннисист, вошедший в топ-40 представителей этого вида спорта на планете.

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Теги:
теннис, спорт


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