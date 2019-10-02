В Приднестровье пройдет турнир "Кожаный мяч"

Традиционные соревнования между детьми в футболе теперь станут ежегодными, и им будет придан общеприднестровский масштаб.

ТИРАСПОЛЬ, 2 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. С 1 октября в Приднестровье стартует отборочный этап общеприднестровского футбольного турнира "Кожаный мяч" в сезоне 2019-2020. Состязаться в нем будут юноши и девушки со всех уголков Приднестровья. Все коллективы разделят на три возрастные группы: 5-6, 7-8 и 9-11 классы.

"И если раньше соревнование проходило на нерегулярной основе, то теперь это изменится – ученики приднестровских образовательных учреждений будут выявлять сильнейшего в футбольном искусстве ежегодно, и этому мероприятию будет придан общереспубликанский статус", - отметили в правительственной пресс-службе.

На заседании представителей рабочей группы, ответственных за организацию и проведение турнира, замглавы исполнительного органа власти Алексей Цуркан выразил надежду на то, что состязание даст определенный толчок к саморазвитию молодежи.

Он уверен: спорт очень хорошо дисциплинирует, позволяет работать над собой, вырабатывать силу воли, принимать решения, планировать свою жизнь.

"Поэтому такой массовый спорт, как футбол, очень популярен и у нас, и в других странах. Мы видели, что происходило во время Чемпионата мира в РФ в прошлом году. Мы рассчитываем на то, что соревнования позволят увеличить число детей, занимающихся в спортивных секциях", – заключил зампред.

Отборочный этап (осенний) продлится до 15 ноября. Бороться за звание "лучших" предстоит командам конкретного города или района. Затем настанет зимняя пауза, после которой победители региональных соревнований поборются за чемпионство в рамках финальной стадии. Она состоится весной – с 12 марта по 24 апреля.

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