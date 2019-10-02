16:59 02 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.73
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.72
Поиск
Молдавский теннисист Раду Албот

Албот уступил во втором круге турнира в Японии

© Sputnik / Yana Zaharova
Спорт
Получить короткую ссылку
44 0 0

Упорнейшее противостояние с хозяином кортов завершилось не в пользу молдавского спортсмена, который покидает турнир.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот (45 место рейтинга АТР) уступил японцу Ясутаке Учияме (136 место рейтинга АТР) во втором круге одиночного разряда турнира Rakuten, который проходит с 30 сентября по 6 октября в Токио (Япония).

Мастер-класс Раду Албота
© Sputnik / Miroslav Rotari
Интервью: Албот о матче с Федерером, развитии тенниса и талантах в Молдове

Поединок прошел в среду и длился 2 часа 25 минут. Первая партия осталась за молдавским спортсменом, а вот последующие две выиграл хозяин кортов, что и принесло ему победу 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.

Ранее Албот и Учияма друг с другом не играли.

В паре на этих соревнованиях молдавский теннисист не выступает.

За попадание во второй круг Албот получит 45 очков в зачет рейтинга АТР и 26 тысяч 55 долларов призовых.

Раду Албот - первый молдавский спортсмен, выигравший турнир АТР, и первый отечественный теннисист, вошедший в топ-40 представителей этого вида спорта на планете.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Перерывы из-за дождя: Албот уступил во втором круге Мастерса в Монреале
Албот впервые вышел во второй круг турнира в Цинциннати
Албот вышел во второй круг US Open в паре
Теги:
турнир


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лучшие фото Sputnik в сентябре 2019 года
Результат реставрационных работ в городе Алеппо
Каков результат реставрационных работ в Алеппо - видео
Молдова на мировом рынке виноделия
Виноделие в Молдове и в мире: цифры и факты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться