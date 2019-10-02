Албот уступил во втором круге турнира в Японии

Упорнейшее противостояние с хозяином кортов завершилось не в пользу молдавского спортсмена, который покидает турнир.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот (45 место рейтинга АТР) уступил японцу Ясутаке Учияме (136 место рейтинга АТР) во втором круге одиночного разряда турнира Rakuten, который проходит с 30 сентября по 6 октября в Токио (Япония).

Поединок прошел в среду и длился 2 часа 25 минут. Первая партия осталась за молдавским спортсменом, а вот последующие две выиграл хозяин кортов, что и принесло ему победу 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.

Ранее Албот и Учияма друг с другом не играли.

В паре на этих соревнованиях молдавский теннисист не выступает.

За попадание во второй круг Албот получит 45 очков в зачет рейтинга АТР и 26 тысяч 55 долларов призовых.

Раду Албот - первый молдавский спортсмен, выигравший турнир АТР, и первый отечественный теннисист, вошедший в топ-40 представителей этого вида спорта на планете.

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