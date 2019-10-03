Назван список вызванных в сборную футболистов на игры отбора на Евро

Сразу несколько новых игроков попали в список тех футболистов, которые будут готовиться к двум предстоящим встречам квалификации Евро, еще двое - в резерве.

КИШИНЕВ, 3 окт - Sputnik. Главный тренер сборной Молдовы по футболу Семен Альтман вызвал 24 футболистов на два октябрьских отборочных матча к чемпионату Европы 2020.

Сборная Молдовы после 6 встреч располагается на 5 месте в группе "Н", одержав всего одну победу над командой Андорры. Именно с этой командой подопечным Семена Альтмана предстоит на выезде сыграть 11 октября. А 14 октября национальная команда на стадионе "Зимбру" примет Албанию.

Полный список вызванных в команду игроков:

Вратари - Алексей Кошелев ("Фортуна Ситтард", Нидерланды), Думитру Челядник (тираспольский "Шериф"), Николай Чеботарь (сурученский "Сфынтул Георге").

Защитники - Игорь Армаш ("Волнутарь", Румыния), Дину Граур ("Астра", Румыния), Олег Рябчук ("Пакош де Феррейра", Португалия), Штефан Ефрос (ниспоренская "Сперанца"), Виктор Мудрак (хынчештский "Петрокуб"), Артем Рогознюк (сурученский "Сфынтул Георге"), Вячеслав Посмак (тираспольский "Шериф") и Анатолие Препелицэ (кишиневский "Зимбру").

Полузащитники - Артур Ионица ("Кальяри", Италия), Евгений Чеботару ("Академика Клинчень", Румыния), Ясер Цуркан и Александр Дедов (хынчештский "Петрокуб"), Валерий Макрицкий и Максим Михайлов (тираспольский "Динамо-Авто"), Константин Санду (ниспоренская "Сперанца") и Георге Антон (тираспольский "Шериф").

Нападающие - Раду Гынсарь (самарские "Крылья Советов"), Александр Бойчук (львовские "Карпаты"), Максим Кожокару (тираспольский "Шериф"), Александр Суворов (сурученский "Сфынтул Георге"), Евгений Сидоренко (кишиневский "Зимбру").

Как уточнили в Молдавской федерации футбола, в резерве остались два игрока - Иван Урванцев (тираспольский "Динамо-Авто") и Вячеслав Загаевский (оргеевский "Милсами").

Перед отборочными встречами сборная Молдовы, состоящая из игроков Национальной дивизии провела 2 октября товарищескую встречу с одесским "Черноморцем", который выступает в Первой лиге чемпионата Украины. Поединок завершился вничью - 1:1.

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