Приднестровец стал чемпионом в Международном турнире по греко-римской борьбе

Спортсмен из Дубоссар уже не первый раз становится участником соревнований международного уровня, но это его первое золото.

ТИРАСПОЛЬ, 7 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровский спортсмен занял первое место в Международном турнире по греко-римской борьбе на призы Заслуженный мастер спорта Владимир Копытов, который проходил в Республике Беларусь в минувшие выходные. Борец из Приднестровья Ростислав Коваль победил с сокрушительным для своего соперника счетом.

"Спортсмен провел три схватки за выход в финал, где одержал победы. В результате решающей схватки с эстонским спортсменом Ростислав Коваль одержал победу со счетом 10:0 и стал победителем в своей весовой категории", - отметили в службе по спорту Приднестровья.

Ростислав Коваль является воспитанником дубоссарской детско-юношеской спортивной школы №3. В Дубоссарах спортсмена тренирует Сергей Иванов. На международном первенстве в Республике Беларусь Ростислав боролся в весовой категории до 92-х кг. Спортсмен уже выступал на соревнованиях международного уровня, достойно показав себя.

В этих состязаниях приняли участие команды и спортсмены из Белоруссии, Латвии, Литвы, России, Эстонии и других стран.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK