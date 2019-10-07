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Молдавский борец греко-римского стиля Игорь Бешляга на Европейских играх

Приднестровец стал чемпионом в Международном турнире по греко-римской борьбе

© Photo: Olympic Moldova
Спорт
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Спортсмен из Дубоссар уже не первый раз становится участником соревнований международного уровня, но это его первое золото.

ТИРАСПОЛЬ, 7 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровский спортсмен занял первое место в Международном турнире по греко-римской борьбе на призы Заслуженный мастер спорта Владимир Копытов, который проходил в Республике Беларусь в минувшие выходные. Борец из Приднестровья Ростислав Коваль победил с сокрушительным для своего соперника счетом.

"Спортсмен провел три схватки за выход в финал, где одержал победы. В результате решающей схватки с эстонским спортсменом Ростислав Коваль одержал победу со счетом 10:0 и стал победителем в своей весовой категории", - отметили в службе по спорту Приднестровья.

Турнир по борьбе. Архивное фото
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Ростислав Коваль является воспитанником дубоссарской детско-юношеской спортивной школы №3. В Дубоссарах спортсмена тренирует Сергей Иванов. На международном первенстве в Республике Беларусь Ростислав боролся в весовой категории до 92-х кг. Спортсмен уже выступал на соревнованиях международного уровня, достойно показав себя.

В этих состязаниях приняли участие команды и спортсмены из Белоруссии, Латвии, Литвы, России, Эстонии и других стран.

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Теги:
соревнования, турнир, греко-римская борьба, Приднестровье


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