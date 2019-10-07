Юная кикбоксерша из Тараклии завоевала золото на чемпионате мира

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Состязания на кубок мира в рамках World Cup Diamond 2019 состоялись с 24 по 29 сентября в комплексе "Витязево" в российском городе Анапа.
В весовой категории 37 кг воспитанница Тараклийской спортивной школы Маргарита Парпулова заняла два первых места в стилях лайт-контакт и кик-лайт.
Турнир World Cup Diamond 2019 организован одной из ведущих мировых ассоциаций кикбоксинга WAKO. В этом году в состязаниях в рамках турнира приняли участие более 1500 участников из 27 стран мира.
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