Юная кикбоксерша из Тараклии завоевала золото на чемпионате мира

На международном турнире Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга World Cup Diamond 2019 воспитанница спортшколы Тараклии Маргарита Парпулова заняла два первых места.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Состязания на кубок мира в рамках World Cup Diamond 2019 состоялись с 24 по 29 сентября в комплексе "Витязево" в российском городе Анапа.

В весовой категории 37 кг воспитанница Тараклийской спортивной школы Маргарита Парпулова заняла два первых места в стилях лайт-контакт и кик-лайт.

Ярослав Парпулов, брат спортсменки, стал седьмым среди 24 спортсменов в своей категории, сообщает региональный портал tuk.md . В Молдову ребята вернулись с двумя золотыми медалями и двумя кубками.

Турнир World Cup Diamond 2019 организован одной из ведущих мировых ассоциаций кикбоксинга WAKO. В этом году в состязаниях в рамках турнира приняли участие более 1500 участников из 27 стран мира.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK