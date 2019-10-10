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Стадион "Зимбру" - в топ-15 самых больших футбольных арен СНГ на играх Евро

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Футбольная арена в молдавской столице вошла в престижный рейтинг спортивных сооружений Содружества Независимых Государств.

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Кишиневский стадион "Зимбру" вошел в топ-15 самых вместительных стадионов в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) футбольных сборных, которые участвуют в квалификации на чемпионат Европы 2020 года. Такие данные предоставил туристический портал ТурСтат.

При составлении рейтинга эксперты брали в расчет количество зрителей, которые вмещают арены. 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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В результате в список самых больших футбольных стадионов СНГ вошли спортивные объекты России, Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы.

Возглавляет рейтинг московский стадион "Лужники", вмещающий 81 тысячу зрителей. На второй строчке стадион "Олимпийский" в Киеве (70 тысяч), а замыкает тройку Олимпийский стадион в Баку (69 тысяч).

Далее следуют "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге (68 тысяч), стадион им. Бориса Пайчадзе в Тбилиси (55 тысяч), стадион "Раздан" в Ереване (54 тысяч), стадионы "Нижний Новгород (45 тысяч) и "Мордовия Арена" в Саранске (44 тысяч), стадион "Металлист" в Харькове (40 тысяч), стадион "Калининград" (35 тысяч), "Арена Львов" (35 тысяч), "Астана Арена" в Нур-Султане (30 тысяч), Национальный Олимпийский стадион "Динамо" в Минске (22 тысяч), стадион "Баксель Арена" в Баку (15 тысяч) и стадион "Зимбру" в Кишиневе (10 тысяч).

  • футбольный матч Молдова-Франция
    футбольный матч Молдова-Франция
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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    Матч молдова-турция
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Матч Молдова-Турция
    Матч молдова-турция
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Матч Молдова-Турция
    Матч молдова-турция
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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© Sputnik / Miroslav Rotari
футбольный матч Молдова-Франция

Как появился стадион "Зимбру"

Идея строительства собственного стадиона для футбольного клуба "Зимбру" возникла в 2002 году. Уже на следующий год был создан проект арены, а в 2004-м началось строительство, которое длилось 27 месяцев.

Для обеспечения звукоизоляции стадиона от окружающих его жилых многоэтажных домов, а также находящегося поблизости Центра охраны здоровья матери и ребёнка арену стадиона по всему периметру накрыли звуконепроницаемыми панелями. Особенностью конструкции козырьков над трибунами также является то, что они выполнены из полупрозрачного материала, пропускающего солнечные лучи и не препятствуют естественному освещению и температурному режиму на всей территории футбольного поля. 

футбольный матч Молдова-Франция
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Помимо основной спортивной арены вместимостью в 10 500 зрителей, на территории спорткомплекса были построены два футбольных поля (с натуральным газоном и трибунами на 2500 мест; с искусственным газоном и трибунами на 2200 мест), три теннисных корта, трехэтажное здание детской спортивной школы, гостиница для спортсменов и спортивно-оздоровительный центр.

Открыли "Зимбру" 20 мая 2006 года. Именно в этот день ФК "Зимбру" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" – 1:1.

После строительства арена стала домашней для кишиневского "Зимбру". Спустя какое-то время свои игры на арене стала проводить другая столичная команда – "Дачия" (до строительства арены в Спее). Кроме того, эта арена была основной для национальной сборной страны.

С июня 2016 года Молдавская федерация футбола стала администрировать стадион "Зимбру". Соглашение рассчитано на 10 лет. МФФ взяла на себя обязательства и ответственность перед международными футбольными структурами по обновлению арены, чтобы она могла принимать соревнования самого высокого международного уровня.

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