Андорра – Молдова: редкий статус фаворита и несчастливый судья

Расклады перед матчем, статистика личных встреч и другие интересные факты перед очередным отборочным матчем сборной Молдовы, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik, Яна Захарова. Сборная Молдовы в пятницу вечером сыграет на выезде против команды Андорры в квалификации к чемпионату Европы 2020 года.

Команды-аутсайдеры группы "Н" встретятся на "Эстади Насьональ". Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

Фаворит среди аутсайдеров

Сборная Молдовы после 6 встреч располагается на 5 месте в группе "Н", одержав всего одну победу - именно над командой Андорры, в Кишиневе. Что касается нашего сегодняшнего соперника, то эта команда в отборе на Евро-2020 не только не побеждала, но и не играла даже вничью.

Пожалуй, поединок с Андоррой – в очень коротком списке встреч, на которые молдавские футболисты выходят в статусе фаворитов. Букмекеры в один голос говорят о том, что шансы на успех выше именно у сборной Молдовы. Вероятность победы подопечных Семена Альтмана оценивают примерно в 40-50%. В среднем еще 30-40% ставок сделаны на ничейный исход. А вот вероятность победы хозяев составляет всего один шанс из пяти.

К слову, Молдова и Андорра всего встречались между собой пять раз. В четырех встречах победа досталась Молдове, а один поединок завершился вничью.

Обе команды – самые нерезультативные в группе "Н". Молдавские футболисты в этом отборочном цикле отличились всего дважды (причем один мяч был забит именно в ворота Андорры), а вот их соперники не смогли забить ни одного гола в шести встречах. При этом обе сборных крайне много пропускают – 17 и 14 мячей, соответственно.

Эти цифры могут навести на мысль, что яркой игры не будет. Скорее всего, болельщиков ожидает вязкий футбол с борьбой в центре поля и желанием контроля мяча со стороны молдавских футболистов.

Молдове надо побеждать

Президент ФК "Сперанца" (Ниспорены) Петру Ефрос заявил Sputnik, что верит в успех молдавской команды в предстоящей встрече.

"Думаю, что мы обыграем Андорру, потому что Альтман слишком опытный человек, чтобы не понимать, что недооценки не должно быть. Он над этим работает. Возможно, поэтому и не берет многих игроков, понимая, что они ведут себя не так, как следует", - сказал собеседник.

Эксперт обратил внимание на то, что молдавская команда – не сборная Турции или Бразилии, которые могут быть уверены заранее в своей победе и в итоге расслабиться и сыграть вничью.

"Мы должны серьезно относиться к Андорре, как к сильному сопернику, но оппоненту, которого мы должны обыграть. Думаю, что мы победим. Полагаю, что тренерский штаб сделает все возможное для этого. Победить Андорру на выезде – это станет небольшой отдушиной для всех болельщиков и федерации футбола", - добавил Ефрос.

В случае успеха, по его мнению, в команде может появиться хорошее настроение, которое способно помочь и в следующей отборочной встрече к чемпионату Европы 2020 года – 14 октября дома против сборной Албании.

"Если мы обыграем Андорру, то дома с албанцами сыграем хорошо и, возможно, тоже победим", - сказал президент ФК "Сперанца" (Ниспорены).

По его мнению, это было бы великолепно для всего нашего футбола.

Несчастливый судья

Поединок между Андоррой и Молдовой обслужит бельгийская бригада арбитров во главе с 35-летним Жонатаном Лардо. Этот судья работает в Высшей лиге бельгийского чемпионата, обслуживает игры квалификации еврокубков и отборочных игр между национальными сборными.

Всего за карьеру он работал на 83 футбольных матчах, показал 318 желтых карточек, 16 – красных, а в 16 играх назначал пенальти. Кстати, одно из последних удалений было в квалификации Лиги Европы. Лардо удалил футболиста "Млады Болеслав" в поединке с бухарестской "Стяуа", который румынская команда в итоге выиграла 1:0.

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А вот для Молдовы Лардо – несчастливый арбитр. При его судействе в трех матчах молдавские команды потерпели три поражения.

В 2012 году сборная Молдовы до 17 лет проиграла командам Беларуси (0:1) и Сербии (0:4), а в 2014 году кишиневский "Зимбру" в Лиге Европы уступил македонской "Шкендии" (1:2).

Скандал в сборной

Трое футболистов, полузащитники Евгений Кочук и Кэтэлин Карп, а также нападающий Владимир Амброс не будут играть в матчах против Андорры и Албании. Все они отказались выступать за сборную, выразив недовольство тем, что и.о. главного тренера Семен Альтман предоставил им мало игрового времени в предыдущих встречах.

"Здесь я полностью на стороне тренера, потому что нужно относиться к сборной по-человечески. Сегодня – один тренер, завтра – другой. Но здесь родные, здесь дети, братья. Есть президент федерации футбола, есть совет тренеров, которые принимают решение по работе наставника национальной сборной. Не могу сказать, правы они или нет. Но я знаю одно – есть тренер, пока он исполняет свои обязанности, ему надо подчиняться", - прокомментировал ситуацию Ефрос.

Полный список вызванных в команду игроков:

Вратари - Алексей Кошелев ("Фортуна Ситтард", Нидерланды), Думитру Челядник (тираспольский "Шериф"), Николай Чеботарь (сурученский "Сфынтул Георге").

Защитники - Игорь Армаш ("Волнутарь", Румыния), Дину Граур ("Астра", Румыния), Олег Рябчук ("Пакош де Феррейра", Португалия), Штефан Ефрос (ниспоренская "Сперанца"), Виктор Мудрак (хынчештский "Петрокуб"), Артем Рогознюк (сурученский "Сфынтул Георге"), Вячеслав Посмак (тираспольский "Шериф") и Анатолие Препелицэ (кишиневский "Зимбру").

Полузащитники - Артур Ионица ("Кальяри", Италия), Евгений Чеботару ("Академика Клинчень", Румыния), Ясер Цуркан и Александр Дедов (хынчештский "Петрокуб"), Валерий Макрицкий и Максим Михайлов (тираспольский "Динамо-Авто"), Константин Санду (ниспоренская "Сперанца") и Георге Антон (тираспольский "Шериф").

Нападающие - Раду Гынсарь (самарские "Крылья Советов"), Александр Бойчук (львовские "Карпаты"), Максим Кожокару (тираспольский "Шериф"), Александр Суворов (сурученский "Сфынтул Георге"), Евгений Сидоренко (кишиневский "Зимбру").

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