Два золота для Молдовы - итог чемпионата мира по борьбе среди ветеранов

Два из трех представителей Молдовы поднялись на высшую ступень пьедестала почета на мировом первенстве по борьбе.

КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Два молдавских борца завоевали золотые награды на чемпионате мира по борьбе среди ветеранов, который проходит с 8 по 13 октября в Тбилиси (Грузия).

Победителем в весе до 62 килограммов в возрастной категории Е (до 60 лет) стал борец-вольник Борис Савва, который в финале уверенно одолел 17-кратного чемпиона мира среди ветеранов представителя Армении Жору Оганесяна - 10:0.

По ходу турнира Саава также одолел украинца Михаила Нылыпюка, казаха Касенхана Сергазиева и турка Кемала Коюна.

Еще одно золото Молдове принес борец греко-римского стиля Дмитрий Попов в весе до 78 килограммов (возраст до 40 лет).

В четвертьфинале он победил американца Милтона Барристера Йейтса, затем одержал верх над грузином Александром Табататдзе, а в схватке за золото был сильнее украинца Виктора Синявского - 4:0.

Всего Молдову на этом турнире представляли трое ветеранов. Борец греко-римского стиля Сергей Кожухарь в весе до 78 килограммов (возраст до 45 лет) уступил в четвертьфинале спортсмену из Финляндии Яни Марко Тапани Сырьянену.

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