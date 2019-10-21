Футбольный клуб "Шериф" празднует досрочную победу в чемпионате Молдовы

Золото тираспольчане обеспечили себе после гостевого матча в Оргееве, в результате которого они стали недосягаемы для конкурентов.

ТИРАСПОЛЬ, 21 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Встреча на выезде с "Милсами" досрочно принесла футбольному клубу "Шериф" 18-й титул чемпиона Молдовы. Отрыв от идущего в таблице Национального дивизиона на втором месте ФК "Святой Георгий" составляет 13 очков.

"Матч против оргеевского "Милсами", как и все остальные против этой команды, получился непростым. Хозяева отдали все силы для достижения результата", - признали в футбольном клубе "Шериф".

Несмотря на это, подопечные Зорана Зекича владели инициативой на всем протяжении встречи.

Завершилась игра с равным счетом 1:1. Однако этот один балл принес тираспольскому клубу заветный чемпионский титул в Национальном дивизионе.

"Было много борьбы, достаточно желтых карточек и эмоций. По окончании встречи команда отпраздновала титул вместе с болельщиками", - рассказали в пресс-службе ФК "Шериф".

Тираспольский футбольный клуб "Шериф" - самый титулованный в Молдове. На его счету 37 завоеванных трофеев за 22 года существования.

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