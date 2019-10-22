Албот вышел во второй круг турнира в Базеле и сыграет с Федерером

Раду Албот проиграл первую партию своему оппоненту из Сербии, но смог выиграть последующие две и пройти дальше по сетке.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот (49 место в рейтинге АТР) вышел во второй круг турнира в Базеле, который проходит с 21 по 27 октября.

Почему мы не верим в себя, и кто доказал, что быть молдаванином здорово>>>

Во вторник отечественный спортсмен одержал верх над соперником из Сербии Душаном Лайовичем (33 строчка рейтинга АТР). Поединок продолжался час 46 минут и завершился трехсетовой победой Албота – 2:6, 6:3, 6:4.

В следующем раунде молдавский теннисист сыграет с третьим номером мирового рейтинга и первым сеяным на турнире швейцарцем Роджером Федерером. Это будет их вторая личная встреча.

Впервые Албот и Федерер сыграли друг против друга в конце марта этого года. Тогда во втором круге Мастерса в Майами (США) Федерер сумел победить в трех сетах - 4:6, 7:5, 6:3. Тот поединок длился 2 часа 11 минут.

Общий призовой фонд соревнований в Швейцарии составляет 2 миллиона 220 тысяч евро. За выход во второй раунд Албот получит 28 тысяч 630 евро и 45 баллов в зачет рейтинга АТР.

С начала августа Албот не проходил по турнирной сетке дальше второго круга. В последний раз в полуфинале в Мексике он играл 3 августа. После этого на трех турнирах он выбывал на стадии второго раунда, а на четырех – еще в первом круге.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK