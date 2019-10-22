Марин Робу выиграл серебро юниорского ЧЕ по тяжелой атлетике

По истечении почти половины континентального турнира эта награда в копилке молдавской команды - первая.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Молдавский тяжелоатлет Марин Робу в весе до 73 килограммов стал обладателем серебряной награды юниорского чемпионата Европы, который проходит с 17 по 27 октября в Бухаресте (Румыния).

В рывке единственной результативной попыткой для него оказалась первая, где он зафиксировал снаряд весом 144 килограмма (2 строчка). В толчке молдавский спортсмен занял лишь четвертое место – 171 килограмм, однако по сумме (315 килограммов) он все равно поднялся на вторую ступень пьедестала почета.

Чемпионом стал представитель Турции Мухаммад Фуркан Озбек – 329 килограммов (148+181), а бронзу выиграл его соотечественник Бату Хан Юксел - 312 килограммов (135+177). Еще один молдавский тяжелоатлет Константин Брату занял 8 место – 285 килограммов (130+155).

Это первая награда в копилке отечественной команды. До сих пор в молодежной возрастной категории Даниел Лунгу (вес до 55 килограммов) выиграл малую золотую медаль в рывке – 110 килограммов, но по сумме двух упражнений он стал лишь четвертым – 233 килограмма.

Всего Молдову в Румынии представляют 14 спортсменов. В юниорской возрастной категории это Екатерина Грабуча (вес до 45 кг), Теодора-Луминица Хынку (вес до 49 кг), Конкордиа Бутнарь (вес до 49 кг), Татьяна Чобану (вес до 59 кг), Михаил Мустяца (вес до 67 кг), Марин Робу (вес до 73 кг), Константин Брату (вес до 73 кг), Тудор Брату (вес до 81 кг) и Тудор Чобану (вес до 96 кг).

Среди спортсменов до 23 лет нашу страну представляют пятеро: Даниел Лунгу (вес до 55 кг), Екатерина Скрипченко (вес до 59 кг), Екатерина Кылчик (вес до 64 кг), Екатерина Третьякова (вес до 81 кг) и Елена Кылчик (вес до 87 кг).

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