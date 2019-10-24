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Молдавский теннисист Раду Албот

Албот уступил Федереру на турнире в Швейцарии

© Sputnik / Yana Zaharova
Спорт
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Sputnik Молдова

Если в первом очном противостоянии победитель не был ясен до последнего, то во втором матче друг против друга Роджер Федерер был явно сильнее.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот (49 место в рейтинге АТР) проиграл во втором круге турнира в Базеле, который проходит с 21 по 27 октября.

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На этом этапе отечественному спортсмену противостоял третий номер мирового рейтинга и первый сеяный на турнире швейцарец Роджер Федерер.

Мастер-класс Раду Албота
© Sputnik / Miroslav Rotari
Интервью: Албот о матче с Федерером, развитии тенниса и талантах в Молдове

Матч длился всего 1 час 2 минуты и завершился уверенной победой хозяина кортов - 6:0, 6:3.

Это была вторая личная встреча. Впервые Албот и Федерер сыграли друг против друга в конце марта этого года. Тогда во втором круге Мастерса в Майами (США) Федерер сумел победить в трех сетах - 4:6, 7:5, 6:3. Тот поединок длился 2 часа 11 минут.

Общий призовой фонд соревнований в Швейцарии составляет 2 миллиона 220 тысяч евро. За выход во второй раунд Албот получит 28 тысяч 630 евро и 45 баллов в зачет рейтинга АТР.

С начала августа Албот не проходил по турнирной сетке дальше второго круга. В последний раз в полуфинале в Мексике он играл 3 августа. После этого на трех турнирах он выбывал на стадии второго раунда, а на четырех – еще в первом круге.

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