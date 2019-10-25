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Тяжелая атлетика

Тяжелоатлетка Екатерина Третьякова стала чемпионкой Европы среди молодежи

© Public Domain / Pxhere
Спорт
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Sputnik Молдова

Первое золото Молдовы в тяжелой атлетика за четырехлетний период - гимн страны прозвучал над ареной в Бухаресте.

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Молдавская тяжелоатлетка Екатерина Третьякова в весе до 81 килограмма выиграла золото чемпионата Европы среди молодежи, который проходит с 17 по 27 октября в Бухаресте (Румыния).

В рывке 22-летняя отечественная спортсменка зафиксировала штангу весом 88 килограммов, взяв малое золото.

В толчке ее результат в 108 килограммов снова стал лучшим.

По сумме представительница Молдовы безоговорочно стала первой – 196 килограммов. Серебро выиграла украинка Анастасия Маниевская – 189 килограммов, а бронза досталась польской тяжелоатлетке Элизе Вчислак – 188 килограммов.

"В тяжелой атлетике спустя более четырех лет наконец прозвучал гимн и был поднят флаг Молдовы. Екатерина Третьякова - чемпионка Европы", - отметили в национальной профильной федерации.

Награда Третьяковой стала второй в копилке молдавской команды. До этого Марин Робу в весе до 73 килограммов стал обладателем серебра среди юниоров. 

Тяжелая атлетика
© Public Domain / Pxhere
Успех на помосте - у Молдовы есть медаль ЧМ

Кроме того, Даниел Лунгу (вес до 55 килограммов) выиграл малую золотую медаль в рывке – 110 килограммов, но по сумме двух упражнений он стал лишь четвертым в молодежной возрастной категории – 233 килограмма.

Всего Молдову в Румынии представляют 14 спортсменов. В юниорской возрастной категории это Екатерина Грабуча (вес до 45 кг), Теодора-Луминица Хынку (вес до 49 кг), Конкордиа Бутнарь (вес до 49 кг), Татьяна Чобану (вес до 59 кг), Михаил Мустяца (вес до 67 кг), Марин Робу (вес до 73 кг), Константин Брату (вес до 73 кг), Тудор Брату (вес до 81 кг) и Тудор Чобану (вес до 96 кг).

Среди спортсменов до 23 лет нашу страну представляют пятеро: Даниел Лунгу (вес до 55 кг), Мария Скрипченко (вес до 64 кг), Екатерина Кылчик (вес до 76 кг), Екатерина Третьякова (вес до 81 кг) и Елена Кылчик (вес до 87 кг).

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