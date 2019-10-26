Молдавский тяжелоатлет Тудор Чобану стал чемпионом Европы среди молодежи

Награда Чобану стала третье в копилке молдавской сборной. До этого отличились Екатерина Третякова, которая завоевала золото, и Марин Робу, ставший обладателем серебра.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Молдавский тяжелоатлет Тудор Чобану в весе до 96 килограммов выиграла золото чемпионата Европы среди молодежи, который проходит с 17 по 27 октября в Бухаресте (Румыния).

В рывке наш соотечественник зафиксировал штангу весом 157 килограммов и стал лишь четвертым.

Однако в толчке его результат в 198 килограммов оказался лучшим.

По сумме представитель Молдовы стал первым – 355 килограммов. Серебро выиграл россиянин Роман Бабаян - 354 килограммов, а бронза досталась украинскому тяжелоатлету Андрею Божуку – 353 килограммов.

© Photo: Facebook / Federaţia de Haltere din Moldova Тяжелоатлет Тудор Чебану завоевал золото чемпионата Европы среди молодежи

Это третья медаль у сборной Молдовы. Ранее золото выиграла Екатерина Третьякова в весе до 81 килограмма. До этого Марин Робу в весе до 73 килограммов стал обладателем серебра среди юниоров.

Кроме того, Даниел Лунгу (вес до 55 килограммов) выиграл малую золотую медаль в рывке – 110 килограммов, но по сумме двух упражнений он стал лишь четвертым в молодежной возрастной категории – 233 килограмма.

Всего Молдову в Румынии представляют 14 спортсменов. В юниорской возрастной категории это Екатерина Грабуча (вес до 45 кг), Теодора-Луминица Хынку (вес до 49 кг), Конкордиа Бутнарь (вес до 49 кг), Татьяна Чобану (вес до 59 кг), Михаил Мустяца (вес до 67 кг), Марин Робу (вес до 73 кг), Константин Брату (вес до 73 кг), Тудор Брату (вес до 81 кг) и Тудор Чобану (вес до 96 кг).

Среди спортсменов до 23 лет нашу страну представляют пятеро: Даниел Лунгу (вес до 55 кг), Мария Скрипченко (вес до 64 кг), Екатерина Кылчик (вес до 76 кг), Екатерина Третьякова (вес до 81 кг) и Елена Кылчик (вес до 87 кг).

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