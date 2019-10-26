Золото для Молдовы: Елена Кылчик стала чемпионкой Европы среди молодежи

Молдавские тяжелоатлеты отстрелялись на чемпионате Европы и принесли республике сразу три золота и серебро.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Молдавская тяжелоатлетка Елена Кылчик в весе до 87 килограммов выиграла золото чемпионата Европы среди молодежи, который проходит с 17 по 27 октября в Бухаресте (Румыния).

"Последний день на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Бухаресте не мог закончится лучше, чем результат, достигнутый благодаря стараниям нашей спортсменки Елены Кылчик, которая стала чемпионкой Европы в категории до 87 килограммов U24. Третий день подряд звучит гимн и поднимается флаг Молдовы", - заявили в профильной федерации.

В рывке наша соотечественница зафиксировала штангу весом 100 килограммов и стала второй.

Однако в толчке ее результат в 131 килограмм оказался лучшим.

По сумме спортсменка из Молдовы стала первой – 231 килограмм. Серебро выиграла армянка Татев Хакобян – 230 килограммов, а бронза досталась полячке Кинге Качмарчик – 218 килограммов.

Это четвертая медаль у сборной Молдовы. Ранее золото выиграла Екатерина Третьякова в весе до 81 килограмма среди молодежи. А среди юниоров отличились Марин Робу в весе до 73 килограммов, который стал обладателем серебра, и Тудор Чобану в весе до 96 килограммов, завоевавший золото.

Кроме того, Даниел Лунгу (вес до 55 килограммов) выиграл малую золотую медаль в рывке – 110 килограммов, но по сумме двух упражнений он стал лишь четвертым в молодежной возрастной категории – 233 килограмма.

Всего Молдову в Румынии представляли 14 спортсменов. В юниорской возрастной категории это Екатерина Грабуча (вес до 45 кг), Теодора-Луминица Хынку (вес до 49 кг), Конкордиа Бутнарь (вес до 49 кг), Татьяна Чобану (вес до 59 кг), Михаил Мустяца (вес до 67 кг), Марин Робу (вес до 73 кг), Константин Брату (вес до 73 кг), Тудор Брату (вес до 81 кг) и Тудор Чобану (вес до 96 кг).

Среди спортсменов до 23 лет нашу страну представляют пятеро: Даниел Лунгу (вес до 55 кг), Мария Скрипченко (вес до 64 кг), Екатерина Кылчик (вес до 76 кг), Екатерина Третьякова (вес до 81 кг) и Елена Кылчик (вес до 87 кг).

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