Наталья Виеру: баскетбол в Молдове есть, но уровень его, конечно, низок

Карьера уроженки Кишинева в большом спорте, со стороны можно подумать, складывалась сама собой. Из-за большого роста девушку отдают в секцию баскетбола, в 16 лет делают предложение переехать в Россию, потом первые титулы, выступление за сборную на летней Олимпиаде в Лондоне и пик карьеры, который пришелся на 30-летний юбилей.

На самом деле, конечно же, за всеми достижениями Виеру, помимо веры и помощи со стороны родителей и друзей, стоит несгибаемая воля Натальи и желание становиться лучше день ото дня. Являясь одним из лидеров как в клубе, также и в сборной спортсменка своим примером показывает всем, что только отдавая себя всю любимому делу, выкладываясь в каждом матче и на каждой тренировке, можно рассчитывать на ответный презент судьбы в виде заслуженных побед и регалий.

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В разговоре со Sputnik Молдова Наталья рассказала о новых целях в профессиональной карьере, призналась, что не была на родине уже семь лет и дала совет молодым спортсменкам, которые хотят связать свою жизнь со спортом высших достижений.

- Наталья, после удачного прошлогоднего сезона и завоевания всевозможных титулов, какие цели и задачи вы ставите перед собой в новом году?

- Задачи каждый год перед командой ставятся максимальные, цель одна – выиграть все турниры, в которых мы участвуем. В начале октября мы уже отстояли свой первый титул – в четвертый раз выиграли Суперкубок Европы. Впереди – Кубок России, Евролига и чемпионат России.

Конечно, главное не просто выиграть, а показать качественный баскетбол, порадовать болельщиков красивой игрой, чтобы еще больше людей заболело баскетболом.

- Часто ли вы бываете в Кишинёве? Общаетесь ли с друзьями из детства и школьной жизни?

- В Кишиневе не была уже лет семь. Мой брат давно перебрался в Москву, родители живут на несколько городов. Они вышли на пенсию и большую часть времени путешествуют, навещая меня в Екатеринбурге, брата в Москве и родственников по всей России и Европе. Со многими родственниками и друзьями встречаюсь во время европейских турниров, куда они с большой радостью приезжают поддержать меня и команду.

Многие друзья из детства живут в разных странах. С кем-то я поддерживаю более тесные отношения, с кем-то общаюсь и пересекаюсь значительно реже, но каждый раз очень рада всех видеть и пообщаться. Конечно, в наши дни основное общение идет через социальные сети. И хорошо, что они есть. Но по возможности своих ближайших друзей я стараюсь навещать.

Моя лучшая подруга живет в США, и практически каждый год я летаю к ней и своим крестникам.

- По сравнению с Россией баскетболу в Молдове уделяется меньше внимания? Есть ли шанс у местных баскетболисток заиграть на высоком уровне?

- Баскетбол в Молдове есть, но уровень его, конечно же, низок, и внимания ему практически не уделяется. В Кишиневе была и остается одна большая баскетбольная школа, которая поставляет главные кадры, из стен которой в свое время вышла я. Мои первые тренеры были главным мотором этой школы, но они уже давно переехали работать в Россию.

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Конечно, у игрока есть шанс, что на каком-нибудь внутреннем или зарубежном турнире он может быть замечен скаутом. Так было со мной. Наша команда приехала в Москву на турнир стран СНГ. Когда мы ехали на соревнования, мы ничего не загадывали и даже особо ни на что не рассчитывали. По большому счету ехали за игровым опытом, посмотреть на других и показать себя. В итоге через какое-то время сразу шесть игроков вместе с тренерами были приглашены в Курск. Отсюда и началась моя настоящая спортивная карьера.

- Не рассматриваете ли себя в качестве тренера после завершения карьеры игрока?

На самом деле мне многие говорят, что я отлично нахожу контакт с детьми, и из меня бы вышел замечательный воспитатель или тренер. Но сама я себя в роли тренера не вижу, особенно детского, потому что отлично помню, как нелегко было нашим тренерам. Сколько нервов, сил и эмоций они тратили, обучая нас баскетбольным премудростям.

Мне больше нравятся цифры и все, что с ними связано. Поэтому, как ни странно, в дальнейшем я вижу себя, например, в офисе в какой-нибудь финансово-экономической сфере. Соответствующее образование в моем багаже уже присутствует, но получала я его давно и понимаю, что мне придется повышать свою квалификацию. Уже сейчас рассматриваю несколько вариантов дополнительного образования в Европе.

- Что можете посоветовать молодым баскетболисткам, которых вы вдохновляете своей игрой?

- Совет, наверное, один – занимайтесь тем, что вам больше всего нравится. Если это баскетбол, то отдавайтесь ему без остатка. Каждый день работайте над собой и повышайте свое мастерство. Никогда не забывайте о своей мечте и идите к ней шаг за шагом. У каждого человека своя судьба, свой жизненный путь и свой опыт. Мы не можем повторить чью-то судьбу, но мы можем построить свою, используя опыт и примеры других людей.

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