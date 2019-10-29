Новый тренер сборной Молдовы: немецкая дисциплина и турецкая страсть

О психологии игроков, готовности выучить государственный язык, полной независимости в принятии решений и многом другом - в обзоре Sputnik о новом главном тренере национальной команды.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik, Яна Захарова. Сборную Молдовы возглавил немецкий тренер турецкого происхождения Энгин Фират, сменивший на этом посту уволенного Семена Альтмана, который пробыл в должности менее трех месяцев.

До сих пор сборную Молдовы возглавляли шесть иностранных тренеров: Иван Данильянц (Австрия), Виктор Пасулько (Германия), Габи Балинт и Штефан Стойка (оба Румыния), Игорь Добровольский (Россия) и Семен Альтман (Украина).

Экстренные меры

Национальная команда страны так плохо выступала в отборочном цикле к чемпионату Европы 2020, что по ходу сменила уже второго тренера. Начинали свой путь в квалификации отечественные футболисты под руководством Александра Спиридона, контракт с которым расторгли 19 июля, а уже с августа команду возглавил советский и украинский специалист Семен Альтман, при котором результаты стали еще хуже.

Последнее место в группе "Н" и проигрыш даже Андорре вынудил Молдавскую федерацию футбола (МФФ) вновь пойти на смену главного тренера. Им стал 49-летний Энгин Фират. Он будет работать с национальной командой до конца отборочного цикла к чемпионату Европы 2020, то есть в поединках с Францией (14 ноября, Париж) и Исландией (17 ноября, Кишинев).

"Вчера было заседание исполкома, где представили и обсудили последние результаты сборной. Было принято решение о расторжении сотрудничества с прошлым руководством сборной", - заявил во вторник на пресс-конференции вице-президент МФФ Драгош Хынку.

Кстати, именно Хынку предложил кандидатуру Фирата, с которым знаком давно, отметив, что "он знает проблемы национальной сборной и "кухню" молдавского футбола".

"Нам предстоит сыграть еще два матча в рамках отбора – с Францией и Турцией. Поэтому нужно было принимать решение быстро и уверенно, чтобы изменить ситуацию в национальной сборной. Мы созванивались с многими тренерами. Не каждый из них хотел брать на себя такую ответственность в столь сложной ситуации", - пояснил Хынку.

По мнению замглавы МФФ, в настоящее время команде срочно нужны кардинальные изменения.

"Мы сейчас должны закончить эту очень сложную, даже позорную отборочную кампанию, мы это признаем. Если между футболистами и главным тренером появится химия, то сотрудничество будет продолжено", - сказал Хынку.

Кто он новый главный тренер сборной?

Фират родился 11 июня 1970 года в Стамбуле. Дебютировал на тренерском мостике в 1997 году, став ассистентом главного тренера клуба "Самсунспор". Затем в течение 11 лет трудился вторым тренером в "Антальяспоре" (Турция), "Айнтрахте" (Германия), "Фенербахче" (Турция), "Рот Вайсс Ален" (Германия), "Инчхон Юнайтед" (Южная Корея), "Сивасспоре" (Турция), ФК "Сайпа" (Иран) и "Кайсери Эрджиесспор" (Турция).

В 2008-2009 году Фират входил в тренерский штаб сборной Ирана и параллельно работал главным тренером одного из лучших клубов этой страны "Сепахан".

В 2011 году руководил еще одной иранской командой "Гостареш Фулад", а в сезоне 2013-2014 возглавлял ФК "Сайпа".

С 2015 по 2017 году был спортивным директором турецкого "Карабюкспора". В 2017 стал техническим директором американского ФК "Даллас Сити". Кроме того, с 2017 года Фират является вице-президентом Ассоциации тренеров турецкого происхождения, работающих в Европе.

Не первый раз в Молдове

Новый тренер с первых минут создает впечатление человека, не только уверенного в своих силах, но и горящего своей идеей.

"Надеюсь, что в будущем мы сможем говорить о хороших вещах и успехах", - так начал свое общение с журналистами Фират.

Кстати, он не впервые прибыл в Молдову. Не раз он приезжал сюда с семьей на отдых, а теперь будет работать в нашей стране.

"Не так хорошо знаю румынский язык, но я готов его выучить", - смело заявил Фират, уже не в первый раз удивив собравшуюся прессу.

Однако тут же он сослался на опыт, который показывает, что главное игрокам и тренеру понимать друг друга на поле, при этом не обязательно говорить на одном языке.

Интересно, что человек, долгое время работавший с турецкими, немецкими и иранскими командами, довольно хорошо знаком с молдавским футболом.

"Видел много матчей чемпионата страны, игр национальной сборной, в том числе выездных. Преимущество для меня – в Молдове не так много лиг, поэтому не займет много времени на то, чтобы изучить игроков", – отметил Фират.

Турецкие корни и немецкий менталитет

Страны, где жил и работал новый наставник молдавской сборной, безусловно, повлияли на его характер.

"Дисциплина, серьезность – то, что во мне родилось при жизни в Германии, но внутри меня горит турецкий огонь", - так охарактеризовал себя Фират.

И действительно, в каждом его слове и действии чувствовалась страсть, с которой он подходит к делу, и педантичность, с которой он будет идти к результату. А еще не будет в команде кумовства или клубной протекции.

"У меня нет отношений ни с одним из клубов, поэтому я буду полностью независим в своих решениях. Наверное, иностранный тренер может быть более объективным, чем местный", - подчеркнул Фират. © Sputnik / Vladimir Polusatov Футболист Епуряну объявил о завершении карьеры в сборной Молдовы

А еще он намерен наладить плотное сотрудничество с тренером молодежной сборной Сергеем Клещенко.

"Буду тесно сотрудничать с тренером молодежной сборной, потому что это будущее молдавского футбола. Знаю, что иногда возникают вопросы – почему был вызван или не вызван тот или иной игрок. Буду вызывать только лучших. Подготовлю список игроков, которых считаю достойными вызова в сборную. Мы поговорим с тренерским штабом и узнаем их точку зрения", - пояснил Фират.

Без психологии матчи не выигрывают

Важной составляющей новый главный тренер считает психологическую подготовку спортсменов.

"Сейчас плохие результаты очень сильно давят на футболистов. В них больше никто не верит. Соответственно, игроки сами перестают верить в себя. Сейчас у них очень слабая психология, нет уверенности. Но даже если никто в Молдове больше не верит в этих парней, я в них верю. Могу пообещать, что никогда не скажу ничего плохого про футболистов", - заявил Фират.

Проверкой на прочность для отечественных игроков должны стать две предстоящих встречи с сильными оппонентами. Предварительно новый наставник намерен встретиться с кандидатами в сборную, которые в последних матчах не попали в состав, и поговорить с ними, а также пообщаться с теми, кто отказался выступать за команду.

"Хочу поговорить со всеми игроками и понять, заинтересованы ли они в выступлениях за сборную. В двух встречах Молдова должна показать характер. Футболисты обязаны продемонстрировать, что они хотят остаться в сборной. Поединок с Францией будет сложным, мы не поедем туда за победой, но каждый игрок должен показать характер", - заявил Фират.

Поединок с Исландией, по словам Фирата, будет совершенно иным, где тренерский штаб выберет другую схему.

"Мы должны будем реабилитироваться перед болельщиками. Результаты последних матчей очень обидели фанатов. Это шанс для нашей команды заставить забыть ошибки и сделать шаг в будущее", - заявил Фират.

При этом, новый тренер надеется, что болельщики со всей страны приедут поддержать команду.

"Матч с Исландией – хороший шанс изменить мнение о команде. Игры с Албанией и Андоррой были катастрофой. Я это признаю. Но моя работа подготовить команду к Исландии. Я ее не боюсь. Да, на бумаге у нас нет шансов, но я сделаю все возможное, чтобы этот шанс появился", - добавил специалист.

Дело не в деньгах

Кстати, и Драгош Хынку, и Энгин Фират заявили, что финансовая сторона сотрудничества лишь вскользь промелькнула на переговорах, которые прошли очень быстро и так же стремительно иностранный тренер согласился принять вызов.

"Это было решение, принятое очень срочно. Его нужно было принять, думая о будущем. Чтобы изменить футбол, нужно сделать очень многое… После этих двух поединков мы будем дальше говорить с федерацией. Я представлю свои проекты и идеи. Например, в Национальной дивизии, клубы выступают перед 200-300 болельщиками, а сейчас игрок едет в Париж и играет перед 68 тысячами фанатов. В таких условиях эти парни никогда не могут выдать максимум и очень быстро адаптироваться", - отметил Фират.

Именно для этого, по словам тренера, следует вызывать на товарищеские матчи игроков из местного чемпионата. Тогда сборная сможет проводить игры вне зависимости от календаря ФИФА, устанавливающего даты для товарищеских встреч. Кроме того, как считает Фират, в этом случае и сами футболисты смогут доказать свою состоятельность и "патронам" клубов, которые они представляют.

"Думаю, что важно давать молдавским футболистам шанс выступать на больших стадионах в рамках сборной, составленной исключительно из игроков национальных лиг", - сказал Фират.

А еще, как отметил главный тренер, только по завершении игр с Францией и Исландией, Молдавская федерация футбола должна "определить его цену". Да и сам возможный долгосрочный контракт, в случае его заключения, Фират уже назвал "худшим в его жизни".

Значит, не всегда дело в деньгах.

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