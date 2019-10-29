Приднестровец победил в Чемпионате мира по кикбоксингу WAKO среди взрослых

ТИРАСПОЛЬ, 29 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровский спортсмен Максим Казаку завоевал золото на Чемпионате мира по кикбоксингу WAKO среди взрослых, который проходил в городе Сараево. Он выступал на турнире в категории до 57 кг.
"На предварительном этапе наш спортсмен со счетом 3:0 выиграл схватку у американца Доминика Раундтри. В четвертьфинальном поединке Максим с таким же счетом сломил сопротивление македонского кикбоксера Даниэла Митрова", - рассказали в службе по спорту.
"И здесь удача оказалась на стороне Максима. В упорной борьбе со счетом 2:1 он выиграл полуфинальную схватку и вышел в финал, где победил мастера спорта международного класса, чемпиона Европы среди взрослых 2016 года украинца Сергея Герасименко", - отметили в ведомстве.
Итоговый счет 3:0 и Максим Казаку стал сильнейшим в мире кикбоксером в своей категории.
Максим Казаку - воспитанник тираспольской Спортивной детско-юношеской школы борьбы и бокса, мастер спорта. Им занимается заслуженный тренер Приднестровья Иван Деркаченко.
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