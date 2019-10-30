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Молдавский теннисист Раду Албот

Из Молдовы с любовью: Албот вышел в третий круг Мастерса в Париже

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Sputnik Молдова

Молдавский спортсмен смог выиграть два тайбрейка и менее, чем за два часа одержать верх над оппонентом.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот (50 место в рейтинге АТР) вышел в третий круг Мастерса в Париже, который проходит с 28 октября по 3 ноября.

Во втором раунде отечественный спортсмен одолел итальянца Андреаса Сеппи (74 строчка мировой классификации).

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась двухсетовой победой Албота, выигравшего оба тайбрейка – 7:6 (7:5), 7:6 (8:6).

Таким образом Албот сравнял счет в личных встречах с Сеппи, победив его дважды подряд. Первые два матча выиграл Сеппи.

Молдавский теннисист Раду Албот
© Sputnik / Yana Zaharova
Албот вышел во второй круг турнира в Базеле и сыграет с Федерером

В 1/8 финала молдавскому теннисисту предстоит сыграть с хозяином кортов. Им станет один из двух французов, который одержит верх в очном противостоянии, - Гаэль Монфис или Бенуа Паре. 

Общий призовой фонд соревнований во Франции составляет 5 миллиона 791 тысячу евро. За выход в третий раунд Албот получит 67 тысяч 25 евро и 90 баллов в зачет рейтинга АТР.

С начала августа Албот не проходил по турнирной сетке дальше второго круга. В последний раз в полуфинале в Мексике он играл 3 августа. После этого на четырех турнирах он выбывал на стадии второго раунда, а на четырех – еще в первом круге.

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