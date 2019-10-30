Максим Сакулцан – бронзовый призер молодежного ЧМ по борьбе - видео

В молдавской копилке появилась первая награда мирового первенства по борьбе среди молодежи, еще два шанса на медаль предстоит оспорить в среду.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Молдавский борец вольного стиля Максим Сакулцан в весе до 65 килограммов выиграл бронзу молодежного чемпионата мира, который проходит с 28 октября по 3 ноября в Будапеште (Венгрия).

На пути к награде отечественный спортсмен в 1/8 финала победил оппонента из Монголии Мануха Эрдене Алтансувда (5:1), а вот в четвертьфинале уступил будущему чемпиону мира из Азербайджана Турану Байрамову (0:3).

Однако в утешительной схватке Сакулцан одолел канадца Кристофера Моргана Джозефа Мчисаака, имея перед ним преимущество при равенстве баллов (2:2) и смог сразиться за награду.

В бронзовой схватке молдавский борец в самой концовке смог провести решающий прием и уверенно одолеть француза Ильмана Мухтарова (7:3). При этом менее, чем за полминуты до окончания поединка Сакулцан проиграл челлендж.

Эта медаль стала первой в копилке молдавской команды. В среду дотянуться до награды попытается борец-вольник Евгений Недялко (вес до 86 килограммов), попавший в утешительные схватки, где ему будет противостоять немец Йоханнес Мартин Демл. В случае успеха бороться за третье место Недялко предстоит с японцем Хайято Ишигуро.

Такой же путь предстоит пройти и Шамхану Жабраилову в весе до 125 килограммов. Чтобы сразиться за бронзу ему сначала в утешительной схватке надо одолеть оппонента из Казахстана Юсупа Батирмурзаева, а после выиграть у грузина Зурико Урташвили.

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