КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Чемпионат Молдовы по маунтинбайку пройдет 9 ноября на трассе в Скиносах. Об этом заявил президент федерации велоспорта Молдовы Игорь Шорин.
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Гонка будет посвящена памяти Алевтина Мазурика — тренера, посвятившего всю жизнь велоспорту СССР, а затем и Республики Молдова.
"В этом году федерация велоспорта Молдовы вновь проводит чемпионат по байку на легендарной трассе мотокросса "Скиносы". Очень интересная трасса, которая потребует от вас максимальной собранности и силы духа", - отметил Шорин.
Заезды будут проводиться в следующих категориях:
- Спортсмены: юноши, юниоры, андеры, элита.
- Любители: все желающие попробовать себя в любительском классе приглашаются на любых велосипедах.
- Девушки
- Ветераны: 45+
Для самых юных участников подготовят небольшой круг, где стартовать смогут дети до 10 лет.
"Мы очень хотим, чтобы в Молдове велоспорт процветал и радовал наших спортсменов, как медалями, так и титулами. Но также и велосипедной культурой, для создания которой у нас в стране есть абсолютно все условия, нужно лишь желание и поддержка", - подчеркнул Шорин.
В этом году кроме основной программы будут организованы два заезда в дисциплине кросс-кантри.
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