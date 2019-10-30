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Трасса для мотокросса в Скиносах

Чемпионат Молдовы по маунтинбайку пройдет 9 ноября на трассе в Скиносах

© Sputnik /
Спорт
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Титулы чемпиона страны по маунтинбайку разыграют в четырех возрастных категориях, также организуют заезды любителей и детей до 10 лет.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Чемпионат Молдовы по маунтинбайку пройдет 9 ноября на трассе в Скиносах. Об этом заявил президент федерации велоспорта Молдовы Игорь Шорин.

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Гонка будет посвящена памяти Алевтина Мазурика — тренера, посвятившего всю жизнь велоспорту СССР, а затем и Республики Молдова.

"В этом году федерация велоспорта Молдовы вновь проводит чемпионат по байку на легендарной трассе мотокросса "Скиносы". Очень интересная трасса, которая потребует от вас максимальной собранности и силы духа", - отметил Шорин.

Заезды будут проводиться в следующих категориях:

  • Спортсмены: юноши, юниоры, андеры, элита.
  • Любители: все желающие попробовать себя в любительском классе приглашаются на любых велосипедах.
  • Девушки
  • Ветераны: 45+

Для самых юных участников подготовят небольшой круг, где стартовать смогут дети до 10 лет.

"Мы очень хотим, чтобы в Молдове велоспорт процветал и радовал наших спортсменов, как медалями, так и титулами. Но также и велосипедной культурой, для создания которой у нас в стране есть абсолютно все условия, нужно лишь желание и поддержка", - подчеркнул Шорин.

В этом году кроме основной программы будут организованы два заезда в дисциплине кросс-кантри.

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